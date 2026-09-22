Presidente Kast debuta en la ONU: Dice que “Chile está de vuelta” y reafirma soberanía en el Estrecho de Magallanes

El Presidente José Antonio Kast intervino este martes en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas. Afirmó que “Chile está de vuelta” después del estallido social. Y destacó la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.



Al inicio de su discurso, el Mandatario aseguró que “Chile se estancó. Chile tomó malas decisiones. Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender”.



“También pasamos por un momento muy duro, en octubre de 2019. Chile se quebró y se instaló en nuestras calles, por meses. Un estallido de violencia, donde reinó el caos y se impuso el desorden”.



“Todo lo anterior trajo consecuencias. La inversión se marchó. El empleo se estancó. La violencia homicida escaló a niveles que Chile no conocía en su historia moderna. Por el avance del crimen organizado. Hasta ahora”.

“Chile está de vuelta y no es una consigna”

“Estimados delegados, he venido hasta este foro, a contarles, que Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”.



“Nuestro Gobierno partió de una convicción. El orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad. Libertad para poder volver tranquilo a casa. Y no ser víctima del crimen organizado. Libertad para emprender y no ser obstaculizado por la acción del Estado. Libertad para invertir y no enfrentar el continuo cambio de las reglas del juego”



“Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia”.

“Elijan Chile para invertir”

Más adelante, se dirigió “a quienes nos escuchan desde el mundo de la inversión les digo. Elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro. Tribunales que funcionan. Contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión”.



“Chile entiende que, en un mundo multipolar, la estabilidad institucional no es un lujo, es una necesidad. Somos, por ejemplo, un actor clave para la transición energética. Chile posee cerca de un cuarto de las reservas mundiales de litio. Y somos el primer productor de cobre del planeta”.

“Chile también tiene el Estrecho de Magallanes”

“Chile tiene un sol intenso, una larga costa del Océano Pacífico. Lagos, ríos y volcanes, que pueden generar una energía impresionante. Chile también tiene el Estrecho de Magallanes, una alternativa indispensable para el comercio mundial”.



“Nuestra nación se convertirá en el puente y el puerto de los corredores bioceánicos que unirán América con Asia. Esa riqueza no es solo nuestra fortuna: es nuestra responsabilidad ante ustedes”.



“Chile no renuncia a su soberanía, y al mismo tiempo afirma que los minerales y la energía del futuro deben servir a la humanidad. Y no quedar rehenes de monopolios ni de actores que no se ciñen a las reglas. Y que nadie se confunda. Es posible y necesario conciliar crecimiento con sustentabilidad. Son inseparables”.

“Esta Organización no ha estado a la altura”

En su intervención, el Mandatario también realizó una crítica al sistema actual de Naciones Unidas, aseverando que no puede mantenerse al margen de los conflictos activos en el mundo. “Aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar. Esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”, sostuvo, consignó Emol.



Esto, dijo, “no es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción. Naciones Unidas durante las últimas décadas, y por distintos motivo,s no ha sido parte de la solución a estos problemas”.