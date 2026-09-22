“El malestar existe”: Diputado Bassa insiste en sus dichos sobre “Plaza Dignidad”

El diputado Jaime Bassa (FA) se refirió este martes a sus dichos que generaron críticas en el oficialismo, luego de cuestionar el regreso del monumento del General Baquedano a Plaza Italia.

Previamente, y debido a la reinaguración del monumento, el parlamentario hizo alusión al estallido social y señaló que “pongan el monumento que quieran, esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad”.

Bajo este contexto, y en declaraciones obtenidas por Emol, el también exvicepresidente de la Convención Constitucional abordó sus palabras y reiteró su postura.

Desde el Congreso, Bassa planteó que la “extremaderecha, la derecha y el Gobierno, lleva varias semanas, meses y años, tratando de borrar un hecho que es indesmentible, que en Chile hay crisis social, hay conflicto social, hay malestar”.

“El pueblo se ha manifestado sistemáticamente en defensa de sus derechos, especialmente de sus derechos sociales, estamos hablando hoy de empleo”, añadió.

En la misma línea, indicó que “en vez de enfrentar esos problemas, lo que hemos visto que se tapa la boca del metro y se hace toda una parafernalia casi nacional, una Parada Militar absolutamente desproporcionada en Plaza Italia, para no sabemos qué”.

“¿Borrar que hubo un estallido social, borrar que hay malestar, borrar que el sistema neoliberal es injusto?”, cuestionó.

A su vez, dijo que “a mí me da la impresión que más allá de lo que tratan de hacer el malestar existe, la protesta social es un derecho”. En ese marco, concluyó que “mientras esos derechos no sean resueltos, ese malestar va a seguir incubándose en la población”.