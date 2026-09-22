Descubren lápiz pistola en poder de banda narco que trasladaba droga a la RM

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a seis integrantes de una banda narco que trasladaba drogas desde la Región de Coquimbo a la Metropolitana.



En un operativo realizado en la Ruta 5 Norte, detectives antinarcóticos fiscalizaron dos vehículos y descubrieron 117 kilos de drogas.



Los detenidos son tres colombianos, dos dominicanos y dos chilenos. La droga incautada corresponde a 111 kilos de clorhidrato de cocaína y 6 de pasta base.



Entre las especies incautadas, se descubrió un lápiz pistola apto para el disparo y fácil de ocultar para los delincuentes. Estas armas están prohibidas en Chile.



El prefecto Erick Menay informó que “se incautaron tres armas de fuego, dos de ellas pistolas, y un arma de fantasía, hechiza, que simula ser una lapicera”.



Añadió que se trata de “un elemento muy fácil de portar, que se puede disimular muy hábilmente por algún narcotraficante, pero está apto para el ataque o para la defensa”.



“Es muy particular encontrar este tipo de armamento que, sin duda, es un riesgo para los agentes y también es una forma que los sujetos tienen de defender sus operaciones ilícitas”, cerró.