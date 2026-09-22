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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes armar tu plato a tu gusto

Conoce tres tenedores libres de Santiago donde puedes recorrer distintas estaciones, elegir tus ingredientes y armar tu plato según tus gustos.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes armar tu plato a tu gusto

Una de las ventajas de los tenedores libres es que no tienes que conformarte con un solo plato. Puedes recorrer las distintas estaciones, elegir tus ingredientes favoritos y combinar preparaciones según tus propios gustos.

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutas probar un poco de todo, existen buffets donde la variedad permite armar una comida prácticamente a medida. Desde carnes y ensaladas hasta sushi, comida peruana, china y preparaciones calientes, estas son tres alternativas para dejar volar la imaginación.

Qué hacer en Santiago: combina comida peruana, china y chilena

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es una alternativa para quienes disfrutan tener muchas opciones al momento de armar su plato. El buffet reúne gastronomía peruana, china y chilena, distribuidas entre diferentes estaciones.

La propuesta incluye carnes, pescados, mariscos, ensaladas, platos calientes y postres. Esto permite construir combinaciones diferentes en cada recorrido por el buffet.

Por ejemplo, puedes comenzar con una selección de ensaladas y acompañamientos, sumar alguna preparación peruana y después pasar por las alternativas de cocina china. También puedes elegir carnes o pescados para completar el plato.

El restaurante funciona como tenedor libre y cuenta con varias islas con diferentes preparaciones, por lo que la experiencia está pensada precisamente para recorrer el espacio y escoger qué comer.

Qué hacer en Santiago: más de 150 preparaciones para combinar

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda es una de las alternativas para quienes quieren tener la mayor cantidad posible de opciones sobre la mesa. El restaurante ofrece más de 150 preparaciones, entre mariscos, carnes, sushi, pizzas, ceviches, ensaladas, platos calientes y postres.

La amplitud del buffet permite cambiar completamente de estilo entre una ronda y otra. Puedes comenzar con sushi y ceviche, continuar con carnes o platos calientes y terminar con alguna preparación dulce.

También puedes armar un plato combinando diferentes acompañamientos. La gracia está precisamente en no tener que elegir una sola cocina o preparación.

De esta manera, Ok Panda funciona especialmente bien para grupos donde cada persona tiene preferencias diferentes. Cada comensal puede recorrer las estaciones y construir su propia selección.

Qué hacer en Santiago: mezcla sushi, carnes y comida internacional

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial ofrece otra alternativa para quienes prefieren construir su comida a partir de diferentes estaciones. Su propuesta reúne más de 100 preparaciones, entre comida china, peruana y chilena, además de sushi, carnes a la parrilla, ceviches, platos calientes y postres.

La variedad permite crear combinaciones según el antojo del momento. Puedes acompañar una carne con ensaladas, sumar sushi o ceviche en otra ronda y después pasar por los platos calientes.

El restaurante permite comer de manera ilimitada durante tres horas, por lo que existe tiempo suficiente para recorrer las distintas alternativas y probar preparaciones diferentes.

Además, la variedad de cocinas hace que sea una alternativa para grupos. Mientras algunos pueden concentrarse en las carnes, otros pueden optar por sushi, comida peruana, preparaciones chinas o ensaladas.

Una comida diferente en cada recorrido

La gracia de este tipo de tenedores libres no está solamente en comer todo lo que quieras. También está en poder decidir qué combinación quieres probar en cada vuelta.

Foodlays permite mezclar gastronomía peruana, china y chilena. Ok Panda amplía todavía más las posibilidades con más de 150 preparaciones. Buffet Imperial, en tanto, reúne distintas cocinas y estaciones en un mismo espacio.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres armar tu propio plato en lugar de pedir una preparación determinada, estos tres buffets ofrecen suficiente variedad para experimentar con diferentes combinaciones durante una misma visita.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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