Qué hacer en Santiago: descubre dónde encontrar las pizzerías chilenas que entraron al ranking de las 100 mejores del mundo

La pizza chilena volvió a destacar en el escenario gastronómico internacional por la edición 2026 de 50 Top Pizza World, uno de los principales rankings dedicados a las pizzerías a nivel mundial, reconoció a tres locales nacionales entre los 100 mejores del planeta. El listado fue presentado en Nápoles, Italia, y reunió establecimientos de 36 países.

En esta edición, Allería, Raffaella y Brunapoli fueron las representantes de Chile en la clasificación mundial.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer algunos de los locales nacionales que consiguieron reconocimiento internacional, aquí puedes revisar dónde encontrarlos y qué ofrece cada uno.

Qué hacer en Santiago: las tres pizzerías chilenas que entraron al ranking mundial

Allería

Dirección: Av. Italia 1350, Providencia, Región Metropolitana.

Allería se convirtió en la pizzería chilena mejor posicionada en el ranking 50 Top Pizza World 2026, al alcanzar el puesto 11 a nivel mundial. El local subió desde el lugar 24 obtenido en la edición anterior y también fue reconocido como la segunda mejor pizzería de Latinoamérica.

Su propuesta está enfocada en la pizza de estilo napolitano, con una masa que tiene un proceso de fermentación de 48 horas y una carta que reúne distintas preparaciones. Entre sus alternativas aparecen pizzas como la Marinara, Margherita, The Top Pizza, Rosatina y Primavera, además de opciones con ingredientes como mozzarella Fior di Latte, prosciutto, gorgonzola, salchicha de campo y otros productos.

Raffaella

Dirección: Nuestra Sra del Rosario 21, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático de la pizza, Raffaella es una de las opciones que puedes considerar. La pizzería fue incluida entre las 100 mejores del mundo en el ranking 50 Top Pizza World 2026, donde alcanzó el puesto 70 a nivel mundial, además del lugar 11 de Latinoamérica y el segundo puesto entre las pizzerías chilenas.

Su propuesta está centrada en la pizza de estilo napolitano, preparada con harina italiana y una masa que pasa por un proceso de fermentación de 24 horas antes de ser horneada a más de 400 °C. Entre sus alternativas aparecen pizzas como la Margherita, Marinara, Diavola, Salame, Prosciutto Rucola y 4 Formaggi.

La carta también cuenta con preparaciones propias de la casa, entre ellas la Margherita 2.0, Raffaella, Burrata, Carbonara, Francesca y Bianca Maria. A estas se suman alternativas vegetarianas y veganas.

Brunapoli

Dirección: Av. Nueva Costanera 3961, Vitacura, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar una pizza de estilo napolitano, Brunapoli es otra de las pizzerías chilenas que logró entrar al ranking 50 Top Pizza World 2026. El local alcanzó el puesto 82 a nivel mundial, ubicándose entre las 100 mejores pizzerías del planeta.

El reconocimiento llegó luego de que Brunapoli obtuviera un Golden Ticket tras alcanzar el puesto 13 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026. Además, recibió el premio especial “Made in Italy 2026”, que reconoce el trabajo relacionado con la tradición y la gastronomía italiana.

La pizzería fue la primera en introducir la auténtica pizza napolitana en Chile y también fue la primera de Santiago en obtener la certificación oficial de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), institución que establece los estándares para la elaboración de este estilo de pizza.

Qué hacer en Santiago: otras pizzerías chilenas destacadas en el ranking latinoamericano

El reconocimiento internacional de la pizza chilena también se extendió al 50 Top Pizza Latin America 2026, cuya ceremonia se realizó en abril en Río de Janeiro. En esta edición, además de las pizzerías que posteriormente llegaron al ranking mundial, otras propuestas nacionales lograron posicionarse entre las mejores de Latinoamérica.

Entre ellas se encuentra ST Giovanni’s, que alcanzó el puesto 28, seguida por Capri, en el lugar 32. También fueron reconocidas 400 Pizzería, que obtuvo el puesto 40, y Davvero Pizzeria, que se ubicó en la posición 52 del listado regional.