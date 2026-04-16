Qué hacer en Santiago: conoce las pizzerías chilenas que destacaron en el 50 Top Pizza Latín América 2026

En la última edición del ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, siete locales nacionales fueron reconocidos entre los mejores del continente. Desde propuestas napolitanas tradicionales hasta versiones creativas con sello local.

La Región Metropolitana concentra varios de los lugares premiados que hoy son parada obligada para fanáticos de esta preparación. Una ruta perfecta para quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas y no saben qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: las pizzerías chilenas que entraron al Top 15 de Latinoamérica

Alleria

Dirección: Av. Italia 1350, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Malaquías Concha 0356, Providencia, Región Metropolitana.

Alleria se transformó en una parada obligada luego de ser reconocida como la segunda mejor pizzería de Latinoamérica en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026. El local destacó por su propuesta inspirada en la tradición napolitana, con masas artesanales, ingredientes importados y combinaciones de alto nivel.

Entre sus opciones clásicas sobresalen la Margherita, Marinara y Diavola, mientras que en las especialidades aparecen preparaciones más creativas como la pizza Alleria, con berenjena salteada, polpettas de vacuno y aceite de trufa blanca, o la Don Marocchino, con mortadella de pistacho, ricotta y burrata al centro.

También cuentan con alternativas premium como Toscana, con pesto genovés, hongos porcini y prosciutto crudo, además de opciones vegetarianas y pizzas blancas con quesos seleccionados.

Raffaella

Dirección: Ntra. Sra. del Rosario 21, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Raffaella Cucina Napoletana fue reconocida con el puesto 11 en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026, mejorando notablemente su ubicación respecto al año anterior, cuando ocupó el lugar 39.

Además del ascenso en la lista, el restaurante también recibió el premio especial Best Pasta Proposal 2026, consolidándose no solo como una destacada pizzería, sino también como una propuesta gastronómica integral dentro de la escena local.

Su carta se basa en auténtica pizza napolitana, con masas fermentadas por 24 horas, horneadas sobre 400°C y elaboradas con harina italiana Caputo. Entre sus clásicas destacan la Margherita, Marinara, Diavola y Prosciutto Rúcula.

También sobresalen creaciones de la casa como la Burrata, con prosciutto, frutos secos y pesto, la Raffaella, con mortadella italiana con pistacho, ricotta y limón, y la Carbonara, inspirada en la tradicional pasta romana con guanciale, huevo y pecorino. Para quienes buscan opciones distintas, cuentan con pizzas veganas, vegetarianas y posibilidad de cambiar a masa sin gluten o queso vegano.

Brunapoli

Dirección: Av. Nueva Costanera 3961, Vitacura, Región Metropolitana.

Brunapoli logró el puesto 13 en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026, consolidándose como una de las pizzerías chilenas más destacadas del continente. Además, el local cuenta con una terraza ideal para disfrutar en familia, en pareja o en una pausa después del trabajo.

En la carta destacan clásicos como la Margherita, Bufalina DOP, Diavola y Capricciosa, además de especialidades como la Francesca, con burrata italiana y aceite de trufa blanca, la Mortazza, con mortadella, ricotta y pistachos, o la Stracciatella e Gamberi, con camarones y tomate cherry asado.

Qué hacer en Santiago: locales nacionales destacados entre los puestos 28 y 50 del ranking

St. Giovanni’s

1)Dirección: Rafael Sanzio 209, Las Condes, Región Metropolitana.

2)Dirección: Avenida Alonso de Córdova 3875, Vitacura, Región Metropolitana.

3) Dirección: Badajoz 82, Las Condes, Región Metropolitana.

St. Giovanni’s obtuvo el puesto 28 en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026. El restaurante sobresale por su ambiente acogedor y atención detallista.

Su gran protagonista es la pizza, elaborada con masas livianas, además de utilizar varios productos italianos en sus preparaciones. También ofrecen pastas, ensaladas y entradas tradicionales para complementar la experiencia.

En la carta destacan opciones como la Margherita, Romana, Napolitana y Cuatro Quesos, junto a variedades más intensas como la Diavolo, con chorizo artesanal de Osorno y aceite picante de la casa.

Capri

Dirección: Gerónimo de Alderete 1423, Vitacura, Región Metropolitana.

Dirección: Av. El Rodeo 13052, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar una de las pizzerías chilenas destacadas a nivel continental, Capri obtuvo el puesto 32 en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026.

En la carta sobresalen pizzas clásicas como la Margherita, Marinara, 4 Formaggi e Ibérica, además de creaciones especiales como la Pizza Bellisima, ganadora de The Top Pizza 2025, preparada con pesto, mortadella y ricotta. También llaman la atención opciones de autor como la La Consentida, con carne mechada y pesto de cilantro, o la Bianca Trufada, con champiñones y trufa fresca.

Además, cuentan con carta de vinos chilenos e italianos, coctelería y alternativas sin gluten.

400 Pizzería

Dirección: Gral Flores 24, Providencia, Región Metropolitana.

400 Pizzería alcanzó el puesto 38 en el ranking 50 Top Pizza Latín América 2026, consolidándose como una propuesta que mezcla tradición napolitana y creatividad contemporánea, en tu ruta por qué hacer en Santiago.

Entre las pizzas de autor aparecen propuestas como la Gamberetti, con gambas al pilpil y fondue de Grana Padano, la La Criolla, con chorizo angus, cebolla morada y cilantro, o la Tartufo e Funghi, con crema trufada, champiñones, stracciatella y avellanas.

Davvero Pizzería

Dirección: Av. Presidente José Batlle y Ordóñez 4723, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Davvero Pizzería cerró el ranking al quedarse con el puesto 50°, consolidándose como una de las propuestas más valoradas del país.

Su propuesta destaca por trabajar con tomate San Marzano triturado a mano, mozzarella fior di latte y combinaciones clásicas con toques contemporáneos. Entre las favoritas aparecen la Davvero, con prosciutto crudo, rúcula, tomate cherry y Grana Padano, la Margherita, una versión fiel a la tradición italiana, y la Trufada, con crema de trufa, mortadella trufada y crema de Grana Padano.

También sobresalen opciones como la Diavvola, con salami picante y pepperoncino, la Spicy, con nduja calabrese y cebolla morada, además de la Parmigiana, con berenjenas asadas y pecorino romano. Para cerrar, uno de los imperdibles es la Pizza de Nutella, servida con azúcar flor y avellanas.