Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con cocina en vivo

Los buffets permiten probar una gran cantidad de preparaciones en una misma visita. Pero algunas propuestas van un paso más allá y incorporan estaciones donde los platos se preparan frente a los comensales.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres que tu próxima salida gastronómica tenga algo más de interacción, existen tenedores libres donde puedes ver cómo se preparan algunas de las opciones que llegan a tu mesa. Estas son tres alternativas que incorporan cocina en vivo dentro de su propuesta.

Qué hacer en Santiago: arma tu pasta y mira cómo la preparan

Pasta E Basta

Dirección: Isidora Goyenechea 2850, Las Condes.

Pasta E Basta tiene una propuesta especialmente pensada para los amantes de la gastronomía italiana. Todos los domingos ofrece un tenedor libre donde las pastas frescas son protagonistas.

Uno de los principales atractivos es su estación de cocina en vivo. Allí, los comensales pueden escoger el tipo de pasta, la salsa y distintos ingredientes, mientras los chefs preparan el plato en el momento.

La experiencia permite probar diferentes combinaciones durante una misma visita. El buffet también contempla otras preparaciones, como entradas, ensaladas y postres.

El restaurante funciona durante la semana, pero el formato de tenedor libre de pastas se realiza los domingos.

Qué hacer en Santiago: ramen preparado frente a los comensales

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda es un buffet internacional que reúne preparaciones de diferentes cocinas. Una de sus estaciones destaca por el ramen preparado al momento frente a los clientes.

La propuesta también incluye sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, comida china, gastronomía peruana, pastas, dumplings, gyozas y baos.

En el caso del ramen, la preparación se realiza en la estación correspondiente y los comensales pueden volver a solicitarla durante la experiencia de tenedor libre.

De esta manera, el atractivo no está solamente en la cantidad de platos disponibles, sino también en ver cómo algunas preparaciones pasan directamente de la estación de cocina al plato.

Qué hacer en Santiago: carnes preparadas al momento

Vaca & Vaco

Dirección: Avenida La Florida 7297, La Florida.

Vaca & Vaco ofrece un buffet donde las carnes a la parrilla tienen un papel central. Los cortes son preparados al momento, por lo que la experiencia incorpora una estación de cocina activa durante el servicio.

La propuesta también reúne sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes, preparaciones peruanas y postres.

El restaurante funciona con modalidad de tenedor libre y actualmente ofrece el servicio de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas. Los domingos atiende hasta las 19:00 horas.

Además, el local cuenta con estacionamientos, algo que puede ser útil para quienes llegan desde distintos sectores de Santiago.

Una experiencia distinta al buffet tradicional

Los tenedores libres suelen destacar por la cantidad de preparaciones disponibles. Sin embargo, la cocina en vivo agrega otro elemento a la experiencia, porque permite observar cómo determinados platos se preparan en el mismo momento.

Pasta E Basta apuesta por las pastas frescas personalizadas. Ruta de la Seda incorpora una estación de ramen preparado al instante. Vaca & Vaco, en tanto, pone el foco en las carnes a la parrilla.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer sin límites, pero también ver parte de la preparación de los platos, estas tres alternativas ofrecen una experiencia diferente a la de un buffet convencional.