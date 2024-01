El smartphone que revolucionó la industria de la telefonía móvil continúa haciéndolo con el último lanzamiento

La industria de la telefonía móvil es una de las que más cambios ha sufrido desde hace algunas décadas, pues si se piensa en cómo eran los primeros teléfonos celulares y se comparan con los actuales, se puede observar a simple vista que, prácticamente, no se parecen en nada. Sus diseños, estética, funcionalidades y la tecnología utilizada se encuentran en constante avance y, por este motivo, es uno de los rubros que se ha encargado de causar grandes revoluciones a nivel mundial.

Sin duda alguna, una de las marcas que ha llegado para quedarse y que ha sido fuente de inspiración para otras que se encuentran en el mercado es Apple. Esta marca es sinónimo de confianza, garantía, seguridad y, por qué no, de éxito, pues es una de las compañías de mayor tamaño a nivel global y los fanáticos de la tecnología esperan siempre con ansias cada uno de sus lanzamientos.

Aunque son muchos los productos desarrollados por Apple, desde que se lanzó el primer iPhone en el año 2007, nada volvió a ser igual. Si bien ya existían teléfonos móviles y la gran explosión había ocurrido en la década del `90, el iPhone llegó para romper con los moldes de ese momento, pues se destacó por ser innovador en cuanto a su diseño y sistema operativo, sus funcionalidades y la alta calidad de sus materiales, así como su óptimo rendimiento, siendo superior a los demás modelos que se encontraban en el mercado.

La evolución del iPhone según el paso del tiempo

Todo el mundo desea tener el último modelo de iPhone 15 o cualquier otro producto de la marca, pues la misma es sinónimo de estatus y de calidad premium en todo lo que se encarga de desarrollar y fabricar. Desde los amantes de la tecnología hasta los usuarios no tan frecuentes, todos coinciden en su deseo de poder adquirir el catálogo completo de la firma y en lo buena y marcada que ha sido la evolución de este teléfono inteligente que revolucionó al planeta.

El primer iPhone

El primer modelo de iPhone fue el 1 o 2G y fue lanzado en el año 2007. La característica principal se basaba en no contar con un teclado físico y en contar con un reproductor musical con base en iTunes. Además, se podía navegar en internet y, de acuerdo a la revista “Time”, fue catalogado como el invento del año. Aunque este dispositivo parece encontrarse muy lejos de iPhone 15 Pro Max, fue tanto el éxito y la confianza depositada por los usuarios que la marca comenzó a profundizar sus investigaciones y desarrollos para mejorar continuamente y ofrecer un dispositivo único a los usuarios.

IPhone 3G

Se denomina de esta manera a la segunda generación de este teléfono. Aunque el modelo era parecido al anterior, contaba con nuevas funciones como la de GPS asistido, 3G y con una tienda para aplicaciones. Luego llegó el iPhone 3G S que se destacó por su rendimiento, el control por voz y la cámara de alta resolución que permitía grabar videos con buena definición.

IPhone 4 y 4S

Lanzado en el año 2010 y con una disponibilidad sólo en color blanco o negro y algunas diferencias respecto a la estética, este teléfono ofrecía mayor resistencia que los anteriores, una cámara de fotos mejoradas y con flash LED. También añadió FaceTime y fue el primer smartphone en contar con Siri.

IPhone 5, 5S y 5C

La fabricación de este dispositivo móvil se hizo en aluminio y contaba con tecnología WiFi para utilizar la banda de 5GHz y alcanzar gran velocidad. El punto distintivo radicaba en la pantalla, pues su tamaño era más grande que la de los modelos anteriores.

La familia del iPhone 6

Los teléfonos pertenecientes a esta familia fueron lanzados desde el 2014 hasta 2015. La pantalla era de casi 5 pulgadas, contaban con procesador de dos núcleos y cámara de 8MP. También contaban con soporte NFC para la realización de pagos mediante el teléfono.

IPhone 7 y 7 Plus

Las principales mejoras se dieron respecto a la cámara fotográfica trasera que contaba con 12MP y a la delantera que poseía 7MP, haciendo posible la captura de imágenes y toma de video en alta calidad.

IPhone 8 y 8 Plus

La gama de estos smartphones se caracterizó porque la parte trasera se encontraba fabricada en cristal. Otro punto importante es que fueron los primeros teléfonos de la marca en añadir la carga inalámbrica, un funcionamiento a mayor velocidad y mejoramiento de la cámara y de la calidad de las imágenes.

IPhone X, XS, XS Max y XR

El primero se lanzó en simultáneo con el modelo anterior. En este sentido, Apple aplicó por primera vez la tecnología que facilita el desbloqueo facial. El modelo contaba con pantalla OLED y un diseño sin marcos.

La familia del iPhone 11

Lanzados en 2019, estos dispositivos poseían un chip A13 Bionicm, un sistema de cámara dual ultra ancho y fue la primera gama de la marca en no permitir la desactivación de la recolección de datos relativos a la ubicación.

IPhone 12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro Max

Su punto fuerte radica en que soportan redes 5G y pueden cambiar de manera automática a LTE cuando es necesario para que la batería cuente con un mejor rendimiento y durabilidad.

IPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max

Los modelos de esta familia han sido de los más elegidos durante el último tiempo. Si bien fueron lanzados en 2021, en la actualidad pueden superar ampliamente a otros teléfonos de media y alta gama más modernos.

Al igual que los modelos anteriores de iPhone 12, el procesador es un A15 Bionic y pueden soportar redes 5G. El sistema de cámaras en diagonal es la principal diferencia con los dispositivos de la familia anterior.

La gran revolución del iPhone 14

Integrada por el iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, esta gama cuenta con un chip ultrarrápido, GPU de 5 núcleos, ya no cuenta con el popular notch, se incorporan paneles OLED y si algo se destaca es el sistema de cámaras con una calidad sobresaliente que, aunque las condiciones de luminosidad no sean las adecuadas, permite capturar imágenes y tomar videos de alta calidad.

El último lanzamiento: el iPhone 15

El Apple iPhone 15 posee similitudes con los modelos anteriores respecto al diseño. Los integrantes de esta gama poseen pantallas OLED de calidad premium, un diseño de aluminio y vidrio, además de un notch en la zona superior.

El iPhone 15 Pro y todos los que integran la familia, son de los teléfonos más gruesos de las últimas generaciones. La pantalla, el procesador y las notables mejoras en el área de la fotografía y video son de los puntos más destacados.

El iPhone 15 precio depende, obviamente, del modelo que se escoja, pues no es lo mismo un dispositivo de la línea base que uno medio o premium.

Especificaciones del nuevo iPhone 15

El iPhone 15 lanzamiento despertó la curiosidad de todo el mundo, pues son muchas las personas que esperan los eventos de Apple para descubrir los nuevos productos que se presentarán y cuáles son sus características y funcionalidades.

En el caso del iPhone 15 y el Plus, los mismos se encuentran disponibles en color negro, azul, verde, amarillo y rosa y su pantalla es de 6.1 y 6.7 pulgadas respectivamente. Además, incorpora puerto USB-C para cargarlo y cuentan con la función “Dynamic Island” que es un sitio a donde llegan las notificaciones, alertas y desde donde pueden controlarse diferentes asuntos.

Respecto a la cámara, el iPhone 15 Chile poseen un cámara principal de 48MP, mejoramiento del zoom y una ultra angular de 12MP. La camara principal permite realizar fotografías casi profesionales y a diferentes distancias. También incorpora un modo retrato que detecta automáticamente cuando hay una persona en la toma y un sistema inteligente para detectar animales y tomar mejores imágenes.

El Apple iPhone 15 cuenta con un chip de banda ultra ancha para que la conexión a otros dispositivos sea mucho más rápida y de mayor alcance.

Respecto al iPhone 15 Pro se trata de una línea de mayor velocidad y resistencia. Este es de 6.1 pulgadas mientras que el modelo máximo es de 6.7. Ambos poseen una carcasa de titanio, consiguiendo un diseño sumamente moderno, elegante y sutil.

El Apple iPhone 15 Pro Max se encuentra disponible en color blanco, plateado, azul y negro titanio, al igual que el Pro. Esta línea también presenta una diferencia con relación al botón para el sonido o silencio porque, cuando el mismo se mantiene presionado, las personas pueden realizar distintas acciones que pueden personalizarse como dar inicio a la cámara o grabar un audio.

La familia de iPhone 15 Pro cuenta con una cámara de 48MP cuyo sensor es de mayor tamaño para que el rendimiento ante escenas con poca luz igualmente sea de alta calidad. También hay cambios en el zoom y una gran angular.

El iPhone 15 Pro y Pro Max tienen un chip A17 Pro de 6 núcleos que, como consecuencia, aumenta la velocidad, el rendimiento y la experiencia al jugar videojuegos.

El iPhone 15 Pro Max precio Chile depende del modelo que se escoja y de la capacidad de almacenamiento interno, entre otras cuestiones.

Los mejores accesorios para iPhone

Existen algunos accesorios iPhone que resultan fundamentales de contemplar a la hora de adquirir un dispositivo móvil de este tipo. Si bien pueden existir algunos genéricos o que suplan a los originales de la marca, contar con ellos mejora notablemente la experiencia de los usuarios y no afecta para nada en el rendimiento futuro del aparato.

Uno de ellos es el adaptador iPhone. Este es de tipo USB-C de 20W que permite la carga veloz y eficiente del smartphone en cualquier sitio. Puede ser utilizado a partir del iPhone 8 hasta los últimos modelos y resulta indispensable por permitir una carga rápida de la mitad de la batería en apenas media hora. La ventaja de este accesorio es que puede utilizarse con otros dispositivos como el iPad y en cualquier otro que posea un puerto USB-C.

Por su parte, los nuevos modelos de iPhone tienen incluido el cable iPhone original, lo que es ideal porque son 100% compatibles con los chips, es decir, regulan la energía necesaria y adecuada para los dispositivos, brinda protección al chip para una durabilidad mayor y su calidad es sumamente superior a otras que existen en el mercado, pues pasan por un proceso de pruebas por parte de la marca para certificar que realmente es un accesorio seguro para el dispositivo.

Existen otros accesorios iPhone que también se han convertido en una verdadera tendencia como las fundas o las carteras disponibles en una interesante variedad de colores para proteger el dispositivo, aquellas que son transparentes, cargadores portátiles y hasta soportes para que el smartphone pueda utilizarse cómodamente mientras se utiliza un vehículo.

Además de los esenciales y clásicos de siempre, también se encuentran disponibles otros complementos que pueden sincronizarse con el iPhone 15 o con versiones anteriores como lo son los AirPods (los auriculares inalámbricos de Apple), los tradicionales auriculares deportivos para disfrutar de una caminata o de ejercicios al aire libre, altavoces pequeños fáciles de trasladar, fundas MagSafe, el llavero AirTag de la marca para ubicar en cuestión de segundos en dónde se encuentran las cosas y hasta la Apple Vision Pro, las nuevas gafas de realidad virtual, entre otros.

En relación a este ultimo accesorio, Tim Cook, CEO de Apple ha mencionado que es mágica y que es el comienzo de una nueva era de la informática. “Es una revolucionaria computadora espacial que combina a la perfección los contenidos digitales con el mundo físico, tiempo que permite a los usuarios permanecer presentes y conectados con los demás. De la misma manera que la Mac nos introdujo en la informática personal y el iPhone en la informática móvil, el Apple Vision Pro nos introducirá en la informática espacial”.

Todos estos complementos de la marca se encuentran fabricados con materiales de alta calidad y todos ofrecen una mejor experiencia al usuario, además de garantizar una considerable vida útil, de diseño moderno y elegante y un rendimiento óptimo.