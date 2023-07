Embajada de Israel explicó motivos de la deportación de chilena desde Tel Aviv

La embajada de Israel en Chile se refirió a una adolescente chilena de 17 años, que fue deportada al intentar ingresar a Tel Aviv.



La Comunidad Palestina de Chile denunció este domingo que la joven, identificada como Antonia Ríos Gidi, al momento de arribar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, fue intensamente interrogada para luego ser deportada por las autoridades israelíes.



Al respecto, mediante un comunicado la embajada de Israel señaló que facilitan “cada año a decenas de chilenos sin importar su origen viajar a Israel y a la Autoridad Palestina, en muchos casos en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile u otras instituciones”.



“La gran mayoría de los chilenos, incluidos los de origen palestino, no tiene problema alguno en la entrada o salida”, indicaron.



Añadieron que “Israel, como cualquier otro país, establece los requisitos para regular el ingreso de extranjeros a su territorio a través de su Autoridad Migratoria, que tiene la facultad de negar la entrada cuando no se cumplen dichos requisitos”.



De esta forma, explicaron que “en el caso de Antonia Ríos Gidi, la información preliminar entregada por la Autoridad Migratoria de Israel indica que la joven no logró demostrar al oficial de migraciones del Aeropuerto Ben Gurión el objetivo de su viaje a Ramallah, el destino exacto, las personas de contacto y el medio de traslado a su destino final”.



Además, sostuvieron que la Cancillería Israelí estuvo comunicada con la Embajada de Chile y con su División Consular y aseguraron que “la seguridad personal de Antonia Ríos fue debidamente resguardada y sus necesidades básicas fueron cubiertas”.



“Una vez decidida la denegación de entrada, a Antonia Ríos se le permitió instalarse en el área de tránsito en el Terminal Aéreo, con acceso a su equipaje, incluidos sus medicamentos, y con acceso a la zona de servicios generales para pasajeros”, subrayaron.



En tanto, desde Cancillería destacaron que la cónsul Rocío Argomedo pudo ver a la joven en el aeropuerto previo a su vuelo de regreso. “El día de hoy nuestra cónsul pudo reunirse con la señorita Ríos Gidi en el aeropuerto de Ben Guiron y acompañarla antes de su inminente retorno”, precisaron.



“Desde que fuera notificado el caso de nuestra connacional Ríos Gidi, el consulado en Tel Aviv tomó contacto con ella y las autoridades israelíes para gestionar, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la asistencia correspondiente”, detallaron.



Asimismo, recalcaron que “nuestra misión en Tel Aviv continuará con las gestiones del caso ante las autoridades locales”.