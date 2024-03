Embajador argentino “presentó las disculpas públicas” tras polémicas declaraciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, aclaró que el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, pidió disculpas tras polémicas declaraciones contra una delegación chilena.



“El embajador Faurie dio las explicaciones del caso y, lo más importante, presentó las disculpas públicas. Él además ha rectificado varias de las frases que se le han atribuido, y yo creo que no hay más que comentar al respecto”, manifestó el canciller.



En esta línea, recalcó que “presentando las disculpas, que es lo que se espera en un caso como este, se puede dar por superado el incidente”.



“Le deseamos una muy buena gestión porque para nosotros la relación con Argentina es prioritaria y fundamental”, expresó el secretario de Estado.



En una visita al complejo fronterizo Cristo Redentor, Faurie habría dicho que “mi país ya era potencia agrícola, mientras ustedes recién aprendían a comer”, refiriéndose a la delegación chilena.



Sin embargo, en conversación con CNN, el embajador argentino aclaró que “en la conversación se mencionó el potencial agrícola de Argentina, sin duda en algún momento de la conversación. Esa otra parte final me parece que es un agregado de alguno que transmitió el contenido de un diálogo que era entre las dos cancillerías, acompañado de algunos funcionarios de organismos de aplicación”.



“Yo soy franco, yo quiero muchísimo a Chile. He sido muy feliz en Chile, para mí siempre Chile me ha suscitado una gran admiración. Primero, porque ustedes han hecho un proceso transformador de Chile, que empezó un poquito antes que yo viniera en mi anterior encarnación, hace 30 años”, subrayó.



Cabe señalar que este jueves Faurie presentará sus credenciales como embajador ante el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.