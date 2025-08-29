Emergencia en Ñuñoa por conductor ebrio que derribó postes y árbol

Una emergencia provocó un conductor ebrio que chocó contra un árbol y, por el arrastre de los cables, ocasionó la caída de dos postes de alumbrado público en la comuna de Ñuñoa.



De acuerdo al reporte policial, el accidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas de este viernes en Chile España con Simón Bolívar, donde el conductor se desplazaba por Chile España de norte a sur.



Poco antes de llegar a Simón Bolívar, el conductor perdió el control del vehículo e impactó a un árbol de gran tamaño. Debido a lo añoso del árbol, se derrumbó sobre los cables y provocó la caída de dos postes sobre la calzada. Un tercer poste quedó colgando de los cables.



De manera insólita, el conductor chocó de nuevo contra una reja de contención en su intento de escapar. Carabineros que llegó al lugar notó un fuerte hálito alcohólico y lo trasladó a un cuartel policial. Debido a que no hubo daños a terceras personas, quedó citado a declarar a la fiscalía.



Debido a la caída de los postes, el sector quedó sin suministro eléctrico. Enel informó que los trabajos para reponer el servicio se prolongarán hasta la tarde de este viernes. El tránsito encuentra suspendido en Chile España de norte a sur.