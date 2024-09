En vísperas del lanzamiento de tráiler oficial: Jinx protagoniza el nuevo adelanto de “Arcane”

Este jueves 5 de septiembre se dará a conocer el tráiler oficial de la segunda temporada de “Arcane”, la exitosa serie de animación basada en el popular videojuego League of Legends. Para calmar las ansias de los fanáticos, Netflix liberó un adelanto de lo que será la nueva entrega de la producción.

En el anticipo, la plataforma mostró a “Jinx” como la cabeza de la revolución que se está formando en “Zaun”, la cual culminará con un inminente combate contra “Pitlover”, liderado por “Caitlyn” y “Vi”, su hermana.

La segunda temporada de “Arcane” se anunció en 2023 y corresponderá a la última que tendrá le exitosa serie. Cabe recordar que el primer capítulo de la producción, animada por Studio Fortiche, contó de nueve capítulos y fue alabada por la crítica especializada.

De hecho, su éxito la consagró ganadora de múltiples galardones, entre los que destacó un premio Emmy en la categoría Mejor Serie de Animación.

Revisa el adelanto y disfruta del poster oficial de la segunda temporada.

Rally your forces. Set your alarm for the World Premiere of the #Arcane Season 2 Trailer, September 5 at 5am PT: https://t.co/5w7DjL0TCW pic.twitter.com/WLtbSUgnxY

Time to turn things upside down.



Jinx returns in the final season of #Arcane – Official Trailer coming September 5th at 5am PT. Tune into the World Premiere: https://t.co/5w7DjL0TCW pic.twitter.com/IFwFrU8P0R