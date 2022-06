Encuesta CEP y nueva Constitución: Apruebo logra 25% de apoyo y Rechazo el 27%

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este jueves su encuesta correspondiente a los meses de abril y mayo.

El sondeo mostró información sobre la percepción del proceso constituyente y arrojó que la opción Apruebo para el Plebiscito de salida tiene un 25% de apoyo, mientras que el Rechazo, un 27%.

Un 37% no tiene decidido cómo votar y un 11% no sabe o no contesta.



En un 45% de las menciones, las razones para aprobar es que “Chile necesita cambios”; en un 38% de las menciones “derechos sociales, justicia social”; y un 18% de las respuestas dicen “mejor para el país”.



Los principales motivos para rechazar son en un 59% de las menciones “por características de los convencionales y su trabajo”; un 27% de las menciones dicen que “le parece mal la propuesta”; y un 19% “desacuerdo con medidas específicas”.



Ante la pregunta “¿usted preferiría convencionales constituyentes que privilegien los acuerdos o sus propias posiciones?”, un 69% de los encuestados prefirió “convencionales que privilegien acuerdos”, un 19% a los que “defienden sus posiciones aunque implique no llegar a acuerdo” y un 12% no sabe ni contesta.



En relación a las expectativas de la población en cuanto a la nueva Constitución, el 36% considera que “probablemente ayude a resolver los problemas de Chile”, el 26% que “probablemente deje las cosas igual” y el 29% que “probablemente empeore la situación actual”.