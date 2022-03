“Era la empatía básica”: Benjamín Vicuña confiesa sus motivos para defender a China Suárez

El actor nacional Benjamín Vicuña contó esta semana cuáles fueron sus motivos para defender a Eugenia “La China” Suárez por el escándalo que protagonizó en el 2021 con el futbolista Mauro Icardi.

Vicuña afirmó que ante las críticas y juicio público que sufrió su expareja “era la empatía básica” que debía tener con ella en ese minuto.

En conversación con la edición argentina de revista Hola, el intérprete fue consultado por su participación en el escándalo, ya que en su momento, publicó en sus redes sociales que no podía hacerse el desentendido por las críticas hacia su ex.

“No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, afirmó anteriormente, pero luego le restó su apoyo a su ex tras conocerse más detalles en los medios argentinos.

La portada de revista Hola.

En tanto, ahora afirmó que su defensa “fue un llamado de atención a una situación que era algo muy violento”, afirmó en esta oportunidad Vicuña, y sostuvo: “Lo hice porque salió, no sé si me equivoqué o no, pero me nació en su momento, cinco meses atrás, proteger a la mamá de mis hijos, más allá de lo que fuera que pasara”, argumentó.

Actualmente mantiene una tensa relación con Suárez por los trámites judiciales de mantención de sus hijos y de repartición de bienes en común, y por la supuesta intervención de su madre en la contratación de tres abogados para llevar adelante todos los trámites legales de su separación con la actriz.