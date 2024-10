¿Es rentable apostar en deportes menos populares?

Las apuestas deportivas pisan fuerte en Latinoamérica. Países como Chile y Argentina reúnen un importante caudal de aficionados a esta nueva modalidad de ocio. El auge de la industria se debe a muchos factores; la tecnología y los espacios digitales han allanado el terreno para la inserción del rubro, pero es la pasión de los latinoamericanos hacia los deportes una variable fundamental, que no pasa inadvertida para las empresas que buscan horizontes de inversión.

Sin embargo, no todos disfrutan de los mismos deportes. Desde ya que existen algunas categorías de afán internacional, como es el caso del fútbol; el deporte por excelencia, que ofrece una amplia variedad de mercados. Pero existen otros deportes menos célebres que han ganado protagonismo entre los usuarios frecuentes y esto se debe a que presentan oportunidades interesantes para obtener ganancias.

Todo dependerá de la información que tengas en mano a la hora de apostar, información sobre la cual indagaremos en este artículo. Pero antes, debes saber que es fundamental elegir un sitio seguro para proteger tu integridad como usuario; descubre las mejores casas de apuestas online con licencia para acceder desde Chile y entérate sobre toda la gama de deportes disponibles.

Los deportes de gran popularidad son la primera atracción para los usuarios, sobre todo para aquellos que recién se introducen en el universo de las apuestas. Las casas emiten sus estrategias publicitarias promocionando disciplinas conocidas que capten distintos perfiles de interesados; una táctica rentable para los operadores, lo que no quiere decir que sea igual de rentable para los usuarios.

Es cierto que, si buscas apostar en fútbol, básquet o tenis, podrás encontrar rápidamente un menú extenso de operadores que ofrecen estas disciplinas e, incluso, podrás elegir acorde a la competitividad de las cuotas que ofrecen. Pero, a primera vista, no encontrarás la promoción de una casa de apuestas orientada a captar interesados en piragüismo o dardos, será necesario que indagues a fondo en el sitio para encontrar opciones de esta índole.

No obstante, el nicho de deportes con menos seguidores comienza a crecer a razón de que los usuarios se han dado percatado de algunos aspectos. Entre ellos, que el valor de las cuotas suele ser menos volátil; las noticias deportivas de último momento tienen un menor impacto en el mercado, que permanece más estable en contraposición a otros deportes de gran celebridad.

Dicha estabilidad habilita a los usuarios a implementar estrategias más sólidas en sus apuestas y, por ende, a tener mayores chances de acierto. Además, no sería una sorpresa encontrarse con que las cuotas de los deportes menos populares sean más altas. Esto se traduce a que las ganancias pueden ser mayores, siempre y cuando el valor de las cuotas esté sujeto a una sobrevaloración y no a las bajas probabilidades de acierto, que es la lógica que opera detrás de las cuotas en las casas de apuestas.

Cualquiera sea el deporte, elige una casa de apuestas segura, es decir, con licencia. Chile no dispone de un organismo regulador que supervise al rubro. La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que designaría a la SCJ para emitir licencias, pero hasta tanto no sea aprobado por los senadores, los usuarios deberán registrarse en sitios autorizados por organismos internacionales como la Autoridad de Malta o Curazao.

2. Si vas a aventurarte en un deporte poco popular estudia a fondo sus reglas y su dinámica antes de apostar con dinero real. No te arriesgues, ya que sentirás el golpe en tu bolsillo. Familiarizarte con la actualidad del deporte y sus mercados es un recurso poderoso para acertar en tus pronósticos.

3. Apuesta montos pequeños y sostén un seguimiento de tus apuestas para tener un mayor dominio de tu estado financiero. Los deportes menos populares, como todos, tienen sus especificidades; a medida que obtengas experiencia irás enriqueciendo tu conocimiento sobre sus reglas y su contexto (condiciones adversas que pueden afectar el evento, como el clima en los deportes outdoor, por ejemplo). Apostar menos es comenzar con el pie derecho.

4. Mantente abierto a nuevas categorías. El rubro de las apuestas no duerme, está a la vanguardia de las innovaciones y no solo en términos de tecnología, sino también en la inclusión de nuevas áreas que trascienden la afición deportiva; las apuestas sobre las próximas elecciones de Estados Unidos ya figuran en los operadores y los usuarios se han montado a las especulaciones poniendo sus billetes en las casas de apuestas.

5. Finalmente, pero no menos importante: apuesta con responsabilidad. Recuerda que la actividad debe estar orientada hacia fines lúdicos, no a la obtención de ingresos fijos. Populares y no populares, la industria de las apuestas ha desplegado una inagotable variedad de disciplinas deportivas. Apuesta con conciencia para disfrutar de la actividad sin mayores riesgos.