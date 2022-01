“Es un psicópata”: Expareja de Iván Cabrera lo acusa de compartirle videos íntimos junto a Gala Caldirola y de haber abusado de ella

La expareja de Iván Cabrera, Antonella Mareco, en diálogo con la periodista Cecilia Gutiérrez realizó una fuerte acusación contra Iván Cabrera a través de Instagram Live.

Según la mujer, el exYingo la “drogaba” y obligaba a que se grabaran mientras mantenían relaciones sexuales. Además, afirmó que le habría compartido videos íntimos junto a su actual pareja, Gala Caldirola.

Antonella contó que Cabrera fue “muy amoroso, caballero, un tipazo en ese entonces. Cuando lo conocí me dijo que estaba separado, que no vivía con la ex, cosas que después supe que no eran verdad. Al principio fue todo maravilloso, él casi me ponía una alfombra roja para pasar, me cocinaba, me atendía, era un tipo que realmente me logró engatusar y enamorar”.

Luego que la relación durara casi tres años, Antonella reveló que el “Potro” la dejó viviendo sola en Viña del Mar ya que este se iba a sumar a “El Discípulo del Chef”, donde este conoció a la expareja de Mauricio Isla.

“Yo quería recuperarlo a toda costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensado que ilusamente iba a recuperar su amor. Me tomé todas las pastillas que encontré, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni siquiera una llamada de Iván Cabrera, no le importó si estaba bien, me dejó sola, se olvidó de su polola que estuvo con él en los peores momentos”, añadió.

Y acusó que Cabrera “me puso trampas. Dejaba su celular grabando, cuando se iba a hacer eventos, para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba”.

Y agregó que, “me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi put… te amo porque eres mi put…, siempre vas a estar conmigo’, y me pegaba”.

Sobre los supuestos video sexuales de Cabrera y Gala, la mujer contó que “le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Ok, hablaré con él’”. Asimismo, le escribió que “tu pololo me está mandando mensajes, dile que me deje en paz, no sé qué hacer con él, es un psicópata”.

Antonella detalló que “estoy dispuesta a llegar hasta el fin del mundo con tal de que esta persona pague por lo que me hizo, tengo pruebas, audios, conversaciones, todo”.