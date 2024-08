“¿Esperaban algo distinto…?”: Fran García-Huidobro se refiere a la renuncia de Sebastián Ramírez en “Gran Hermano”

La renuncia de Sebastián Ramírez en el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, generó diferentes reacciones entre los seguidores del popular espacio de telerrealidad.

En este sentido, la expanelista del programa, Francisca García-Huidobro, fue una de las personas que se refirió a la salida del polémico participante, y a través de sus redes sociales lanzó una particular teoría al respecto, recordando las anteriores renuncias de Ramírez en la primera temporada del concurso.

Sebastián decidió abandonar “Gran Hermano” después de sostener varias discusiones con sus compañeros y recibir una sanción, siendo enviado directamente a la placa de eliminación.

Bajo este contexto, la ex “Primer Plano” compartió un video en sus historias de Instagram, donde expresó que “hoy día grabamos (el podcast) Di la verdad Rosa, con la Ingrid (Cruz), e hicimos un capítulo sobre reality. Y justo llego a mi casa y me entero por redes sociales que Sebastián Ramírez renunció”.

“Les quiero hacer un pequeño ayuda memoria. El año pasado, las dos veces que fue a placa, renunció. No quiso someterse a la votación popular, prefirió salir antes”, añadió.

En la misma línea, planteó que “esa es la única explicación que me parece, no sé si buena, pero lógica. Él no quiere someterse al escrutinio público”.

“Entonces lo nominan a placa y se va. ¿Esperaban algo distinto ustedes? Yo, no”, sentenció.