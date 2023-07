Espinoza refuta a Montes: Lo que ocurre hoy “con los traspasos a fundaciones, tienen que ver con nuestro Gobierno”

El senador y presidente de la Comisión de Vivienda, Fidel Espinoza (PS), abordó la exposición que hizo este martes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (también PS) en el Congreso, en el marco de la crisis por los convenios entre el Minvu y fundaciones sin fines de lucro.



En la instancia, Montes señaló que los traspasos directos a ONG comenzaron en 2019 bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Asimismo, afirmó que estos convenios se realizaron sin concurso público ni boletas de garantía, eximiendo así su responsabilidad administrativa.



Consultado por lo anterior, Espinoza indicó en entrevista con T13 Noche que “yo tengo una mala opinión del gobierno del presidente Piñera, pero creo que no se fue claro en este tema. Todas las situaciones que están ocurriendo hoy en día, que tienen que ver con traspasos a fundaciones, tienen que ver con nuestro Gobierno”.



“Si bien el año 2019 se inició este programa de traspasos de recursos a través de la glosa cuatro asentamientos precarios, aquí ha habido un aumento exponencial de esas asignaciones directas a estas fundaciones y ha sido justamente en nuestro Gobierno, a nuestros seremis”, indicó.



El parlamentario mencionó que “se le entregaron las atribuciones descentralizadoras que son importantes, pero que significaron también el abuso que ha llevado hoy día a que tengamos con este tema un escándalo que ha causado mucha indignación en la ciudadanía”.



“Yo conozco al ministro Montes. Fuimos colegas muchos años. Es una persona correctísima, yo no tengo nada que decir de él”, añadió, y sostuvo que “creo que tiene responsabilidades políticas en lo que ha pasado porque, siendo una persona tremendamente honesta, nadie puede poner en duda su honorabilidad, pero uno tiene que responder por sus actos políticos”.



En la misma línea, el senador por la Región de Los Lagos aseveró que “aquí pasaron por el lado de él y por sobre sus narices hicieron todo lo que hicieron los señores de Revolución Democrática, y eso creo que una falta de lealtad con el propio ministro, pero también con el Presidente de la República”.



“El Presidente también era una persona proba, desde mi punto de vista, y yo no puedo entender que hayan hecho todo esto en un programa de enorme sensibilidad ciudadana. Por lo tanto, yo creo que las palabras del ministro Montes son inexactas”, acotó.