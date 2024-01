Espinoza tras querella de Jackson dice estar convencido de que no ha “incriminado delito a nadie”

El senador Fidel Espinosa (PS) se refirió a la querella por injurias y calumnias presentada en su contra por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.



“La asumo con absoluta tranquilidad, tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito, sí he manifestado duras críticas políticas”, sostuvo el parlamentario.



Sobre la frase en que se basa la acción legal de Jackson Espinoza explicó que “yo me refería exclusivamente a la banda de estos militantes de Revolución Democrática que llegaron al norte del país, a otras regiones del país. Porque no olvidemos una cosa, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nadie podrá desconocer que fue este parlamentario que dijo que esto iba mucho más allá de Democracia Viva”.



Giorgio Jackson afirmó en esta jornada que “se refirió a mí como el líder de una banda de criminales y por lo tanto es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, bien acaloradas, como de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas”.



Al ser consultado si le pediría disculpas a Jackson, Espinoza apuntó que “uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. No lo he hecho con él. Yo he hecho críticas políticas. No me salgo ni un centímetro de cada una”.



“Yo creo que él tiene que agotar su esfuerzo, más que en querellas, debiese agotar su esfuerzo en que esto se esclarezca en su totalidad. Él debiese aportar a las investigaciones. Debiese llevar su celular, debiese llevar su computadora a la justicia y decir, mire, yo en este caso no tengo nada que ver. No lo ha hecho hasta aquí”, añadió el senador.



El congresista admitió que la acción legal lo tomó por sorpresa, porque se enteró cuando estaba en una reunión con el Presidente Gabriel Boric. Por lo mismo consideró “un error garrafal que el presidente del partido (RD, Diego Vela) notifique a la presidenta de mi partido (Paulina Vodanovic) un minuto antes de presentarla, que se van a querellar contra mí, me parece que una vez más demuestran que son amateur para hacer política”, criticó.



Además de la demanda contra el senador Espinoza, Giorgio Jackson presentó una acción prejudicial contra la UDI, que en plena investigación de las asignaciones de fondos a fundaciones lo acusaron de “dos delitos”. Asimismo, la estrategia legal va también para Jorge Errázuriz, quien calificó al fundador de RD como autor del robo de 23 computadores del edificio donde funciona el ministerio.