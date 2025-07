Este miércoles 23 vence el plazo para inscribirse en la PAES Regular de diciembre próximo

El Ministerio de Educación recordó que este miércoles 23 de julio, a las 13:00 horas, finalizará el periodo de inscripción para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, que se aplicará los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre de este año en más de 200 sedes a lo largo de Chile.



En la etapa de inscripción, que inició el pasado 2 de junio, pueden participar todas y todos quienes estén cursando 4º medio y quienes hayan egresado de enseñanza media el año pasado o en años anteriores. Para hacerlo, deben ingresar al portal disponible en demre.cl y en acceso.mineduc.cl, completar el formulario y descargar su tarjeta de identificación.



Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, invitó a las personas que deseen rendir la PAES a no dejar la inscripción para última hora: “Es importante que todas y todos quienes tengan pensado el próximo año comenzar a estudiar una carrera, alcancen a inscribirse para rendir las pruebas en diciembre”.



“Nos hemos orientado a fortalecer ejes centrales como lo son la equidad y la inclusión. Este año contamos con más sedes justamente para garantizar un mejor acceso a todas las personas, sin importar si viven en una capital regional, una localidad pequeña o en una región extrema”, añadió.



Por su parte, Leonor Varas, directora del Demre de la Universidad de Chile, destacó que este año hay dos sedes de rendición nuevas: “Bulnes, en la Región de Ñuble, y Cunco, en La Araucanía, se suman a la red de comunas y localidades donde las y los jóvenes pueden dar las pruebas.



“La invitación es a inscribirse con tiempo, para que elijan bien la sede donde quieren rendir y las pruebas que les interesan. Debemos recordar que, después de cerrado el periodo de inscripción, no se pueden cambiar ni agregar pruebas a las ya inscritas”, remarcó.



BECA Y PRECIOS



Quienes actualmente estén cursando 4º medio en establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de administración delegada y particulares subvencionados cuentan con beca PAES y, por lo tanto, no pagan el arancel de inscripción. Lo mismo rige para estudiantes de colegios particulares pagados que acrediten situación socioeconómica vulnerable ante el Mineduc.



Además, quienes están en 4° medio deben inscribir las dos pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, M1), las que vendrán marcadas al ingresar al portal de inscripción. A estas deben sumar, al menos, una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales).



Si la carrera de su interés lo solicita, también deberán inscribir la PAES de Competencia Matemática 2 (M2). Las y los egresados de enseñanza media en años anteriores pueden seleccionar entre una y cinco pruebas.



El arancel a pagar dependerá de la cantidad que inscriban:



1 prueba: $ 16.650



2 pruebas: $ 30.475



3 pruebas o más: $ 44.300



Al igual que en años anteriores, al inscribir la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se puede inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), y viceversa. Para hacerlo efectivo, las y los postulantes deben seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregan automáticamente.



Fechas del proceso de admisión 2026:



-25 de septiembre de 2025: publicación de la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones para la admisión 2026.



-8 de octubre de 2025 (09:00 horas): publicación del simulador de postulaciones.



-1, 2 y 3 de diciembre de 2025: aplicación de la PAES Regular, admisión 2026.



-5 de enero de 2026 (08:00 horas): entrega de resultados de la PAES Regular, admisión 2026.



-5 de enero de 2026 (09:00 horas): inicio etapa de postulación a las universidades, admisión 2026.



-8 de enero de 2026 (13:00 horas): término etapa de postulación a las universidades, admisión 2026.



-19 de enero de 2026 (12:00 horas): entrega de resultados del proceso de selección, admisión 2026.



-20 al 22 de enero de 2026: primera etapa de matrícula, admisión 2026.



-23 al 29 de enero de 2026: segunda etapa de matrícula, admisión 2026.