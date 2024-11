“Estoy impactado”: Daniel Fuenzalida se emociona por el cariño recibido en la Teletón 2024

Una especial publicación realizó recientemente Daniel Fuenzalida, quien se emocionó en sus redes sociales frente a las muestras de cariño que recibió luego de participar en la Teletón 2024.

El animador de “Ahora caigo” (TVN) recibió varios elogios por el rol que cumplió en el evento solidario, y mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, se mostró conmovido y agradeció los buenos comentarios.

“Quiero agradecer tremendamente el cariño mostrado en las redes sociales y en las actividades que hice por la Teletón. La verdad es que estoy impactado por la buena onda de los comentarios”, manifestó de entrada el ex “Huevo”.

En la misma línea, señaló que “esta vez, sí, me tocó un papel más protagónico, pero yo siempre he aceptado donde me pongan. También me tocó mucho ir a terreno este año y ahí el cariño de la gente fue impresionante”.

Además, destacó dos situaciones que vivió durante algunas actividades de las denominadas “27 horas de amor”. Por un lado, reveló que un joven le dijo que conocía a su madre, y el hombre mencionó que esta última siempre hablaba orgullosa de él.

Posteriormente, se refirió al regalo que le entregó una seguidora llamada Pilar. “La señora Pilar me estaba esperando con una bolsita, ella sabía que a mí me encantan los autos”, detalló.

Asimismo, mostró que dicha bolsa tenía un auto en miniatura, un libro de autos y una figura que representaba a sus padres. “Me dejó loco. Con ese cariño qué más les puedo pedir (…) De verdad que no sé de dónde llega tanto cariño”, sostuvo.

Por su parte, también destacó a su compañera del podcast “Cómo están los weones”, Rosario Bravo, que estuvo en el pulso digital del evento. “Se la jugó, fue la única que estuvo las 24 horas ahí en el teatro porque hubo algunos enfermos y relevos. Un tremendo abrazo para ella, que era su primera Teletón y puso todo lo suyo”, remarcó.