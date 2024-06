“Estoy pololeando”: Berta Lasala confirma nueva relación tras su quiebre con Daniel Alcaíno

Después de un año y medio de haber confirmado su quiebre amoroso con Daniel Alcaíno, la actriz nacional, Berta Lasala, confesó que se encuentra en una nueva relación.

Consignar que Lasala y Alcaíno revelaron su separación en enero del 2023, y en noviembre pasado, la intérprete comentó al respecto que “fue un proceso largo de separación, donde terminamos antes y luego volvimos porque nos extrañábamos… y después tomamos la decisión (definitiva), muy tranquilamente”.

“Los dos nos liberamos, estábamos mirando para distintos lados… pero nos tenemos un cariño enorme”, añadió en su momento en el programa de Mega, “La Cabaña”.

Bajo este contexto, la actriz se refirió a su actual estado sentimental, durante su reciente participación en la sección Ping-Pong de las plataformas digitales de Radio Agricultura.

“La gente no sabe que Berta Lasala…”, se le preguntó, y la exconcursante de “Top Chef VIP” respondió entre risas que “está de novia”.

No obstante, posteriormente aclaró que “no, no, estoy pololeando, pero no de novia”.

En tanto, este martes, Lasala compartió en sus historias de Instagram un breve registro con algunas imágenes junto a un hombre, fotos que fueron acompañadas con un emoji de amor. Por su parte, y según quedó en evidencia en Instagram, la nueva pareja de la actriz sería Cristián Vial.