“Estúpido” y “no le conocí la voz”: Vidal y Herrera protagonizan intercambio de insultos tras polémico video

Un duro round protagonizaron Arturo Vidal y Johnny Herrera, a raíz de un polémico video que publicó el “King” en sus redes sociales, el cual provocó un intercambio de insultos entre el volante de Colo Colo y el exarquero de Universidad de Chile.

Todo comenzó con un video de una cuenta de seguidores del Cacique en Tiktok, registro que compartió el jugador de los albos en su Instagram, y en él, aparecen diferentes imágenes de Vidal, con la canción “Nadie sabe” de Bad Bunny. Asimismo, en el video lanza algunos dardos a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Ricardo Gareca.

Por un lado, en un momento la letra es modificada y dice: “No soy Acuña ni Aránguiz, soy la estrella más grande del mundo entero”. Además, aparece Díaz con un emoji de sapo, y también añade: “Gareca no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria”.

El INTERCAMBIO DE INSULTOS

Bajo este contexto, Herrera, en su rol de comentarista en TNT Sports, expresó su molestia por el video, y manifestó que “por más que no sea de él, al subirlo Vidal lo valida subiendo ese video. Le tira un palo a Aránguiz. Yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao”.

“Yo no quiero hue… estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de selección con los que salieron campeones. Que le ponga el emoticón de sapo a Díaz”, señaló.

En la misma línea, sostuvo que “es ofensivo con Aránguiz también. Dice ‘estos son potos pelados’ y yo soy más bacán. No lo hizo él, pero él lo sube. Es su red social. Hazte cargo no más (…). Lo dice poco menos en coa. Cuesta entender pero es gráfico. Los quiere mear. Lo digo así para que entienda el saco pelotas. Eso quiere hacer, los quiere humillar”.

Por su parte, luego de estas declaraciones, Vidal respondió sin filtro mediante sus redes sociales, y adjuntó un video en el que aparece anotándole un gol a Herrera, cuando este último jugaba en Everton.

“Cuando volví de 15 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugó menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz”, escribió el ex Barcelona.

MIRA LAS PUBLICACIONES DE VIDAL: