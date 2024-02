Evelyn Matthei: “Se nos va un líder formidable, un hombre muy extraordinario”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reaccionó con incredulidad en un primer momento y luego con resignación a la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ocurrida la tarde de este martes luego que el helicóptero que pilotaba cayera en el Lago Ranco, Región de Los Ríos.

“Estoy en shock. Sebastián era un hombre tan lleno de planes, tan lleno de, o sea, no puedo creer que ya no esté. Y lo primero, obviamente, conozco mucho a Cecilia, su mujer, a sus hijos, a sus nietos, así que lo primero, obviamente es todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, todas nuestras condolencias hacia ellos, que es lo primero que uno piensa”, dijo la alcaldesa.



“Se nos va un líder formidable, un hombre muy extraordinario. Yo creo que la gente sabe mucho, muchas cosas exteriores de Sebastián Piñera, pero no tiene idea de lo profundamente humano, cariñoso, preocupado, apoyador de sus equipos que era. Estamos todos devastados porque se nos va un gran líder, una gran inspiración”, reflexionó Matthei.



“Estuve hace algún tiempo en su casa, con su familia, y con Karla Rubilar, jugando con sus nietos, siempre amable. Lo que la gente no sabe de Sebastián Piñera es que era un hombre incapaz de tener rencor hacia nadie, hacia nada. Era una persona que siempre estaba pensando en lo que venía, en cómo ayudar, en cómo hacer que las cosas funcionaran. Apasionado por Chile, apasionado por la vida”, dijo Evelyn Matthei.