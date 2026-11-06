Evelyn Matthei sufre lamentable pérdida y agradece el apoyo de la gente

La excandidata presidencial y exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, compartió en redes sociales la noticia de la muerte de su mascota “Cookie”, que la acompañó durante 14 años, y agradeció el apoyo y empatía de las personas.

“Tuve la suerte de acompañarla durante 14 años y también de verla envejecer. Vi cómo fue cambiando con el tiempo, cómo sus pasitos se hicieron más lentos y cómo sus juegos fueron dando paso a largas horas de descanso. Hoy, en medio de la pena que significa su partida, solo puedo agradecer. Agradecer haberla tenido, haberla disfrutado, haber compartido tantos años con ella y haber podido aprovechar cada momento a su lado”, escribió Matthei en redes sociales.

La excandidata presidencial recibió cientos de mensajes de sus seguidores y también de diversas figuras del espectáculo y la política en la publicación que supera los 25 mil likes, consignó 24Horas.

“Un abrazo apretado, tía Evelyn”, “Ay noo 😢 le mandamos un gran abrazo Evelyn 🥹❤️”, “Hasta siempre cookie 😢 gracias por jugar conmigo a pesar de estar cansada”, fueron algunos de los comentarios.

“Gracias y más gracias a todos por sus palabras. Los leo a cada uno de uds. Me cuesta responder, pero sepan que atesoro cada palabra“, dijo la exalcaldesa.