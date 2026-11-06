Home Vanguardia "vanessa daroch reveló supuesto intento de brujería contra integra..."

Vanessa Daroch reveló supuesto intento de brujería contra integrante de “Alfombra Roja”: tres personas se habrían negado

Daroch sostuvo que el panelista contaría con una protección energética que habría impedido que estas supuestas intenciones lo afectaran.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Vanessa Daroch reveló supuesto intento de brujería contra integrante de “Alfombra Roja”: tres personas se habrían negado

Una inesperada revelación sorprendió al panel del programa “Alfombra Roja”. La médium Vanessa Daroch aseguró que un integrante del espacio habría sido víctima de un supuesto intento de magia negra para perjudicar su presencia en televisión.

El afectado sería Nelson Beltrán, conocido popularmente como “El Colombiano”, quien se enteró de estos antecedentes durante la emisión del programa.

Según relató Daroch, la persona detrás de esta supuesta maniobra sería un hombre vinculado al mismo entorno profesional del asesor de imagen. Específicamente, trabajaría en áreas relacionadas con la moda y el diseño, consignó Página 7.

“No querían que ‘Colombiano’ estuviera en este tipo de paneles. No voy a decir quién lo quería hacer, pero fue un hombre. Esta persona no quería que él estuviera en pantalla”, aseguró la médium.

Además, la tarotista apuntó a la envidia dentro del ambiente laboral como una de las posibles motivaciones detrás del supuesto encargo.

“Es una persona que trabaja en el mismo medio que tú, en temas de moda, diseño. Ahí hay mucha envidia. Tú lo sabes”, agregó.

Tres personas se habrían negado a realizar el supuesto trabajo de brujería

Otro de los detalles que llamó la atención fue la forma en que habría operado el supuesto responsable. Según Vanessa Daroch, el hombre habría contactado a distintas personas para concretar el encargo.

Sin embargo, ninguna habría aceptado participar. De acuerdo con el relato de la médium, tres personas rechazaron la propuesta.

“No me lo mandó a hacer a mí, porque no hago. Lo que supe fue que tres personas a las que les encargó el trabajo le dijeron que no”, explicó.

Finalmente, Daroch sostuvo que el panelista contaría con una protección energética que habría impedido que estas supuestas intenciones lo afectaran.

“Hay una energía muy poderosa de nuestro ‘Colombiano’ que lo protegió”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: La Hora
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
DT de Portugal niega responsabilidad por el retiro de ...

“Claro que pensaba que Cristiano volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”, señaló Jorge Jesus.

Leer mas
Nacional
Evelyn Matthei sufre lamentable pérdida y agradece el ...

La excandidata presidencial y exalcaldesa de Providencia compartió en redes sociales la noticia de la muerte de su mascota “Cookie”, que la acompañó durante 14 años, y agradeció el apoyo y empatía de las personas.

Leer mas
Nacional
Revelan que Luis Gnecco llegaría a Londres como agrega...

Si bien la nominación del actor aún no ha sido oficializada, su nombre ya habría sido transmitido al embajador chileno en el Reino Unido, Diego Paulsen, según informó El Mostrador.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/