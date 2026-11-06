Vanessa Daroch reveló supuesto intento de brujería contra integrante de “Alfombra Roja”: tres personas se habrían negado

Una inesperada revelación sorprendió al panel del programa “Alfombra Roja”. La médium Vanessa Daroch aseguró que un integrante del espacio habría sido víctima de un supuesto intento de magia negra para perjudicar su presencia en televisión.

El afectado sería Nelson Beltrán, conocido popularmente como “El Colombiano”, quien se enteró de estos antecedentes durante la emisión del programa.

Según relató Daroch, la persona detrás de esta supuesta maniobra sería un hombre vinculado al mismo entorno profesional del asesor de imagen. Específicamente, trabajaría en áreas relacionadas con la moda y el diseño, consignó Página 7.

“No querían que ‘Colombiano’ estuviera en este tipo de paneles. No voy a decir quién lo quería hacer, pero fue un hombre. Esta persona no quería que él estuviera en pantalla”, aseguró la médium.

Además, la tarotista apuntó a la envidia dentro del ambiente laboral como una de las posibles motivaciones detrás del supuesto encargo.

“Es una persona que trabaja en el mismo medio que tú, en temas de moda, diseño. Ahí hay mucha envidia. Tú lo sabes”, agregó.

Tres personas se habrían negado a realizar el supuesto trabajo de brujería

Otro de los detalles que llamó la atención fue la forma en que habría operado el supuesto responsable. Según Vanessa Daroch, el hombre habría contactado a distintas personas para concretar el encargo.

Sin embargo, ninguna habría aceptado participar. De acuerdo con el relato de la médium, tres personas rechazaron la propuesta.

“No me lo mandó a hacer a mí, porque no hago. Lo que supe fue que tres personas a las que les encargó el trabajo le dijeron que no”, explicó.

Finalmente, Daroch sostuvo que el panelista contaría con una protección energética que habría impedido que estas supuestas intenciones lo afectaran.

“Hay una energía muy poderosa de nuestro ‘Colombiano’ que lo protegió”, concluyó.