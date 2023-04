Ex Clínica Sierra Bella: Hassler pide renuncia de director jurídico y del secretario de Planificación tras fallo de Contraloría

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), informó este viernes que le solicitó la renuncia a dos funcionarios de la municipalidad, luego que la Contraloría objetara la compra de la ex Clínica Sierra Bella –que se convertiría en la primera clínica municipal- por el pago de un precio injustificado por parte del municipio.

La jefa comunal, tras el informe del organismo contralor, comunicó que no seguirían con la compra del inmueble y que presentaría acciones legales contra los tres tasadores que participaron del proceso.

Este viernes anunció que solicitó la renuncia del director jurídico del municipio y del secretario de Planificación Comunal.

Hassler remarcó que “nos parece fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas; y eso significa iniciar los sumarios administrativos correspondientes, las acciones legales contra tasadores y hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso. Es por ello que he decidido pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago”, indicó, consignó T13.

Añadió que “tomamos la decisión de acatar el pronunciamiento de Contraloría. Aquí hay dos puntos que son claves; el proceso fue transparente y el consejo municipal tuvo todos los antecedentes para tomar una decisión. Además, no se ha efectuado ningún gasto público”.

Ante las acusaciones de parlamentarios y representantes de la UDI de acusar a la alcaldesa de Santiago por “notable abandono de deberes”, Hassler lo consideró como un “aprovechamiento político”.

“No hay ningún fundamento para aquello. Lamentamos el oportunismo político de la derecha que ha estado presente no solamente en este caso, sino que en distintos momentos de nuestra administración. No es primera vez que instalan estos temas. Es muy lamentable y evidente que no les importa la salud de las personas”, remarcó.