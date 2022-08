Exconvencionales de Chile Vamos emplazan al Gobierno a mejorar información sobre el voto obligatorio

Hasta la Plaza de las Esculturas de Providencia llegó este jueves un grupo de exconvencionales de Vamos por Chile para lanzar la plataforma “Todo Chile Decide”, mediante la cual busca informar a la ciudadanía respecto al plebiscito de salida del 4 de septiembre.



Según explicaron los exconstituyentes, la campaña apunta a difundir dos informaciones clave de cara a la elección: la obligatoriedad del voto y el cambio de locales de votación para que los electores puedan sufragar cerca de su domicilio.



Constanza Hube (UDI) emplazó al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno a que “dejen de hacer campaña por el Apruebo y se preocupen realmente de la información que le corresponde entregar al Gobierno, que es que el voto es obligatorio, que son los cambios de locales de votación, de tal manera que las personas voten libremente, informados, y que esto trae multas aparejadas. Instamos al Servel a hacer lo mismo”.



Hube remarcó que “el voto obligatorio antes era con inscripción voluntaria. Hoy día la inscripción es voluntaria”.



Por su parte, Hernán Larraín Matte (Evópoli) acusó que Boric, “está de jefe de campaña del Apruebo y haciendo una gira por Chile”. Le pidió “que informe algo fundamental: el voto del 4 de septiembre es obligatorio, y si la gente no va a votar tiene que excusarse, y si no lo hace, puede recibir multas desde los 29 mil pesos hasta los 176 mil pesos”.



“El Servel cambió a muchas personas de donde votamos. Todos los ciudadanos pueden entrar a Servel.cl, poner su nombre y carnet de identidad, y le va a informar donde votar. Les pedimos que lo hagan con anticipación, para que todos se organicen”, remarcó.



Respecto a las investigaciones de Contraloría contra el Ejecutivo y a la campaña “Chile Vota Informado”, Larraín Matte señaló: “Invitamos al Gobierno a que siga informando a los chilenos. La campaña es valiosa en la medida que informen de lo sustantivo. Y una cuestión que es clave, y que el Gobierno ha dejado de hacer, es informar que el voto es obligatorio”.



Sobre un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo, el expresidente de Evópoli explicó que actualmente “como exconvencionales estamos dando a conocer que es lo que tiene el texto que logró la Convención, que tiene sabemos muchos problemas, el propio comando del Apruebo reconoce en una lista la cantidad de fallas que tiene el texto”.



“El 5 (de septiembre) va a ser un día con otros desafíos, y va a ser es el momento donde tenemos que buscar respuestas. Ahora, como exconvencionales al menos, nuestra tarea es informar el texto, lamentablemente sabemos que quedó muy al debe, y creo que Chile quiere una buena y nueva Constitución, pero no esta”, añadió.



En tanto, Pablo Toloza (UDI) indicó que “está claro, y eso quedó en el plebiscito de entrada, que Chile necesita y quiere una nueva Constitución. La forma es el día 5, en el cual no solo el Gobierno va a tener que sentarse (…) y empezar a gobernar. Acá no es un tema de un solo sector político, acá son todos los sectores políticos y el Gobierno tiene una responsabilidad”.