Experta en derecho internacional se descarga por su invitación a “Mucho Gusto”: “Esto no lo acepto. Una lástima”

Malestar expresó este lunes la experta en derecho internacional, Paulina Astroza, luego de ser invitada al matinal de Mega “Mucho Gusto”, para hablar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. No obstante, acusó una falta de respeto por parte del programa, por lo que decidió abandonar el eventual contacto.

Mediante su cuenta de Twitter, la académica de la Universidad de Concepción realizó sus descargos por la situación, expresando su molestia ante el espacio televisivo.

“Informo que no estaré en ‘Mucho Gusto’. Les di espacio, rechacé otras invitaciones de medios y me tuvieron esperando media hora sin poder decirme cuándo se haría el contacto. Así yo no colaboro. Todos los medios han sido muy respetuosos de mi aporte y esto no lo acepto. Una lástima”, manifestó Astroza.

Posteriormente, luego de un tuit que realizó un usuario acerca del supuesto “trato despectivo” que mantiene el matinal ante los expertos invitados, la abogada comentó que “por eso mi reclamo. Mínimo respeto a profesionales que queremos colaborar con la ciudadanía”.

Finalmente, la experta concluyó la polémica al contestar otro tuit, que señalaba que la televisión se caracterizaba por ser así, por lo que la Astroza dijo que “no toda la TV. El mismo canal Mega ha sido muy respetuoso conmigo en otros programas. Por eso mi queja con Mucho Gusto”.