Federico Sánchez pide disculpas públicas a joven entrevistador: “Fui un pesado”

El arquitecto Federico Sánchez utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con Sebastián Ortiz, el joven influencer de 15 años que vivió una incómoda entrevista durante un evento automovilístico.

En la instancia, el conductor de “City Tour” evadió las preguntas y ninguneó la calidad de estas. “Tení que hacer otro tipo de preguntas, si usted hace preguntas fomes y pencas las respuestas van a ser fomes”, señaló a Ortiz.

Tras la incómoda experiencia, Ortiz declaró que al comienzo se lo tomó “como a juego, porque la verdad es que sí, le salió un poco chistosa esa broma y yo le seguí el juego”. No obstante, declaró haberse sentido “pasado a llevar” por el académico, ya que no “tomó el peso a mi entrevista”.

“Ya no supe qué hacer y este personaje literalmente se fue de la toma y no volvió más. Me quedé con un mal sabor en la boca”, complementó.

“FUI UN PESADO Y NO CORRESPONDE”

A través de su cuenta de Instagram, Sánchez publicó un video con la intención de hacer llegar sus disculpas al creador de contenido.

“Todos tenemos malos días y cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas públicas a Sebastián porque me equivoqué, fui un pesado y no corresponde”, comenzó diciendo en la publicación titulada “nunca había estado nervioso haciendo un video”.

Luego, el arquitecto aprovechó de pedir “disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad, efectivamente, me equivoqué”. Asimismo, confesó que “aprendí muchísimo y doy las gracias a Sebastián, ojalá recibas estas disculpas, porque son sinceras”.

Tras la publicación, Sebastián le respondió al rostro de TV y aceptó sus disculpas: “Un honor escuchar esto Fede. Disculpa aceptada, ojalá halla buena onda en un futuro, una disculpa también por no contestarle. Le cuento más al privado, saludos”.