Home Internacional "fiscal general de venezuela asegura que maduro tiene inmunidad po..."

Fiscal general de Venezuela asegura que Maduro tiene inmunidad por su cargo de presidente

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal”, señaló Tarek William Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fiscal general de Venezuela asegura que Maduro tiene inmunidad por su cargo de presidente

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este martes que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país sudamericano.

Esto significa, añadió, que no puede ser detenido o enjuiciado por “tribunales extranjeros”.

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal”, señaló Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Según recogió Radio Cooperativa, esto implica, de acuerdo con el titular del Ministerio Público, que Maduro no puede ser arrestado ni procesado por tribunales extranjeros, “así -aseguró- vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones”.

Añadió que “la operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas”, añadió.

Saab dijo que la “extracción forzosa” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, es calificada como un “secuestro internacional”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de ...

Algunos futbolistas chilenos verán acción en algunas ligas esta semana, como la Serie A de Italia, la FA Cup de Inglaterra, y en Brasil, donde comenzarán los torneos estaduales.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Panoramas ideales para disfru...

Desde parques urbanos hasta barrios patrimoniales y espacios culturales, existen alternativas que combinan bienestar, recreación y cultura, ideales para disfrutar con tus seres queridos.

Leer mas
Internacional
Actor Fernando Carrillo revela antiguo romance con pre...

El intérprete, conocido por sus papeles protagónicos en teleseries de los años 90, se ha posicionado como una de las pocas figuras del espectáculo que ha expresado apoyo al presidente venezolano, imputado por el presunto delito de narcoterrorismo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/