Fiscal general de Venezuela asegura que Maduro tiene inmunidad por su cargo de presidente

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este martes que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país sudamericano.

Esto significa, añadió, que no puede ser detenido o enjuiciado por “tribunales extranjeros”.

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal”, señaló Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Según recogió Radio Cooperativa, esto implica, de acuerdo con el titular del Ministerio Público, que Maduro no puede ser arrestado ni procesado por tribunales extranjeros, “así -aseguró- vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones”.

Añadió que “la operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas”, añadió.

Saab dijo que la “extracción forzosa” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, es calificada como un “secuestro internacional”.