Fiscales: Valencia “ha contribuido a la generación de un ambiente enrarecido”

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a las confianzas al interior del Ministerio Público entre las asociaciones de funcionarios y el fiscal Nacional, Ángel Valencia, luego de que se conociera una declaración pública que para los persecutores fue una “defensa corporativa” de Valencia frente a su implicancia en el caso Hermosilla.



“Nos reunimos con el fiscal nacional todas las asociaciones de funcionarios, pero todavía no había salido esta famosa declaración pública corporativa (…) entonces todo lo que habíamos avanzado, después de la declaración dio un paso atrás”, dijo Bravo en entrevista con Radio Pauta.



La institución “está afectada porque ha habido una serie de situaciones y revelaciones que merman la confianza“, dijo el persecutor e insistió en su crítica a “esta especie de defensa corporativa que hace la Fiscalía Nacional a partir de imputaciones que realiza un abogado a través de un recurso de protección, lo que consideramos improcedente”.



Agregó que “el fiscal nacional tiene todo el derecho de defenderse, pero no se puede usar la institucionalidad del Ministerio Público para hacer una defensa de este carácter“.



“La declaración que hace la Fiscalía Nacional con ese rótulo, aparece como una defensa corporativa, pero a nosotros nos pareció, como asociación de fiscales, incluso a todas las asociaciones de funcionarios, que era una defensa corporativa improcedente”, subrayó.



Sobre los dichos de Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis, en prisión preventiva por este caso, afirmó que “no damos crédito a lo que dice, no estamos diciendo que él tiene la razón o que está diciendo la verdad; estamos diciendo que no corresponde una defensa corporativa“.



Asimismo, afirmó que desde la asociación de fiscales “no nos corresponde opinar sobre las estrategias ni jurídicas ni comunicacionales de los defensores. Los defensores defienden intereses particulares y privados”, por eso, lo que diga Juan Pablo Hermosilla, “no es una cuestión que a los fiscales les debe preocupar”.



“Si hay una afectación a la honra de alguno de nuestros asociados, evidentemente vamos a decir algo, o si eso tiene una afectación en el curso de la investigación o de la estrategia o en el curso de las definiciones de fondo de un proceso”, señaló.



Agregó que “en lo particular, no siento que los fiscales se sientan cuestionados, más allá que el objetivo de Juan Pablo Hermosilla sea ese”, porque además, “se ha dicho que el abogado Luis Hermosilla tuvo contacto con un conjunto de fiscales. ¿Cuál es el problema de eso? Es completamente normal, si nosotros trabajamos todos los días con abogados”.



“Incluso en cuestiones de carácter mínimo, logístico, acordar una entrevista, rescatar una audiencia, preguntar a un abogado. Lo que sí es importante es que de esa comunicación quede algún registro, pero las comunicaciones no tienen ningún inconveniente, nada de reprobable y es algo completamente habitual”, dijo.



Bravo enfatizó en la importancia que las respuestas que se den sean institucionales. Y recordó que lo que “la asociación ha demandado desde el día uno, absoluta transparencia de todas las autoridades del Ministerio Público“, y criticó que después de un año se enteraran que hubo una reunión entre el fiscal nacional y dos abogados particulares.



“Lo que hemos cuestionado es que se utilice la institucionalidad para hacer defensas personales respecto de imputaciones personales”, sostuvo.



“Lamentablemente, y esto a mí me duele decirlo, el fiscal nacional ha contribuido a la generación de este ambiente enrarecido de que no se sabe muy bien qué pasó, qué es lo que más tenemos que saber”, subrayó.