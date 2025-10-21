Home Nacional "fiscalía cierra investigación a actuales y exmiembros de legionar..."

Fiscalía cierra investigación a actuales y exmiembros de Legionarios de Cristo

Según consignó El Mercurio, la causa se encontraba abierta hace dos años, tras denuncias por eventuales hechos de connotación sexual, encubrimiento y obstrucción.

Eduardo Córdova
La Fiscalía Regional de Rancagua decidió cerrar sin imputados la investigación contra actuales y exmiembros de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo y de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi.

A través de un comunicado, Regnum Christi informó que el cierre se debió a la “falta de antecedentes que den cuenta de los hechos investigados”.

También se precisó que fueron pesquisados siete sacerdotes, una consagrada y una exconsagrada.

La decisión del Ministerio Público se debatirá ante un juzgado de garantía la próxima semana.

Las pesquisas comenzaron en agosto de 2023, luego de conocerse una demanda y una querella presentadas por una exestudiante y una alumna del Colegio Cumbres.

En ese entonces, desde el establecimiento reconocieron que “este asunto es fuente de gran dolor” y afirmaron que los presbíteros denunciados “estarán separados de sus funciones en todo lo que implica la vida escolar” durante la investigación.

Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
7
