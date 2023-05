Fiscalía investiga relación entre motín en cárcel de Angol y ataques en Ercilla

La Fiscalía Regional de La Araucanía investiga una eventual relación entre la toma de rehenes en la cárcel de Angol, donde tres gendarmes fueron retenidos por los comuneros reclusos, y los dos ataques armados registrados en Ercilla.



El Ministerio Público indagará si los disparos contra un bus de pasajeros y la Subcomisaría de Ercilla fueron un tipo de represalia por los hechos registrados en la cárcel, aunque no se descarta un caso de violencia intrafamiliar en el segundo ataque.



Los hechos supuestamente relacionados comenzaron en el patio del módulo F del Centro Penitenciario de Angol, donde reos mapuches retuvieron por más de una hora al oficial de guardia y a dos gendarmes del recinto.



De acuerdo a los antecedentes que maneja la fiscalía, los reclusos mapuches expresaron su descontento de manera violenta, tras ser notificados de que este domingo no podrían recibir visitas a raíz de las elecciones.



En el exterior, familiares de los reos protagonizaron incidentes, lo que obligó al personal de Gendarmería a intervenir con elementos disuasivos para controlar el motín y lograr la liberación de los rehenes. De estos incidentes se presentó denuncia a fiscalía.



Posteriormente, desconocidos dispararon en al menos cuatro oportunidades en contra de la Subcomisaría de Ercilla. Además, una camioneta policial recibió cinco impactos, mientras algunas personas esperaban poner constancia para excusarse de votar.



A pesar de que el ataque motivó el despliegue de personal del GOPE y del Ejército, poco después comenzó a circular la versión de que el ataque estaba relacionado con un hecho de violencia intrafamiliar. La fiscalía trabaja en aclarar lo ocurrido.



Además, un tercer hecho que estaría relacionado con los incidentes de la cárcel de Angol ocurrió en la Ruta 5 Sur de Ercilla a Temuco, donde desconocidos atacaron un bus de pasajeros que no se detuvo y que recibió impactos en sus ventanas.



La Fiscalía de La Araucanía ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.



Finalmente, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios condenó la toma de rehenesy emplazó a las autoridades: “No podemos seguir normalizando hechos de violencia que se han venido dando en los últimos meses en ese recinto penal”.