Fiscalía: “Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no”

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar se iniciaron la mañana de este lunes los alegatos de clausura del juicio oral contra el director de cine Nicolás López, quien es imputado por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterado y el delito de ultraje público.



La fiscal regional Lorena Parra, durante su exposición, aseguró que el cineasta “nunca entendió o no quiso entender que no era no”.



La persecutora agregó “le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este juicio oral”.



La representante del Ministerio Público afirmó que “este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa, cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral”.



“Nicolás López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular que fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento, lo que da cuenta que López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos WhatsApp que escribió y borró ‘preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños’”, aseveró.



Añadió que el cineasta “se demoró meses en entregar su celular para ser periciado, pues antes fue periciado por él” y que “se da cuenta de un patrón de conducta: él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail, siempre en un contexto laboral; les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo, aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza, aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas. Incluso las perseguía, como lo relató una integrante de su equipo: ‘Me persiguió y encerró en el baño para besarme’”.



“En los 5 hechos por lo cual es acusado Nicolás López, no existió consentimiento de las víctimas lo que quedó acreditado en juicio oral”, explicó la fiscal. Además, “la defensa no presentó ningún testigo que pudiera desmentir lo denunciado por las víctimas. Nicolás López, no declaró en juicio”.



Parra indicó que “todos los hechos denunciados más el relato de testigos da cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no”.



La lectura del veredicto se realizará este martes 26 de abril y la Fiscalía solicita las penas de 10 años y un día por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público.