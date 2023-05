Fiscalía sumará delito tributario en formalización contra exalcalde Torrealba

El Ministerio Público sumará delitos tributarios en la formalización que enfrentará el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), el próximo 6 de junio, cuando también enfrente cargos por fraude al fisco y asociación ilícita.



La solicitud de los persecutores de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, habría sido aceptada por la jueza Francis Fell, en vista de que este mes el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el exjefe comunal por entregar declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas.



Además, se espera que sea formalizado Renato Sepúlveda (RN), exembajador de Chile en El Salvador y Bélice durante los gobiernos de Sebastián Piñera. En la indagatoria se le señaló como uno de los involucrados en el mecanismo mediante el cual se habría hecho uso fraudulento de los fondos destinados a los programas Vita de la municipalidad que liderada Torrealba.



En vista de lo anterior, el pasado 11 de mayo Sepúlveda declaró ante el fiscal Jacir, afirmando no tener participación en el eventual fraude, ya que su nombre habría sido apuntado para proteger al exjefe de finanzas, Domingo Prieto.



Sepúlveda, quien trabajó en la Dirección de Desarrollo Comunitario de Vita entre 2008 y 2010 y luego entre 2014 y 2018, le dijo al fiscal que era efectivo lo indicado por el imputado César Silva, respecto a que se usaron dineros de las corporaciones municipales cuestionadas en pagos para campañas políticas.



“En relación con este tema, y a propósito de lo aseverado por César Silva en su declaración de 30 de septiembre de 2021, en cuanto a que se pagaron con cargo a Vitadeportes diferentes gastos de naturaleza políticos y de campaña del año 2017, señalo que es efectivo lo que él indica”, sostuvo en ese entonces.



“Dado que ese año, 2017, hubo elecciones de Presidente, diputados y senadores, en cuanto a la campaña política de qué candidato en particular se efectuaron esos gastos, señalo que no lo recuerdo, pero sí fue de alguien de Chile Vamos”, sumó el exembajador, quien además negó haber recibido sobres con dinero.