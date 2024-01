Francisco Melo confiesa cuál ha sido el “peor” personaje que ha interpretado en televisión: “No lo supe hacer”

El reconocido actor, Francisco Melo, estuvo invitado este jueves al matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, donde se refirió a la segunda temporada de la serie “La Cacería”, y también habló sobre su retorno al canal público.

En una conversación con Eduardo Fuentes y Simón Oliveros, y luego de irse hace algunos años a Mega, el intérprete indicó que “es muy emocionante, caminar por estos pasillos, encontrarse con caras conocidas, con historias. De verdad muchas gracias por escoger esta serie, me siento muy orgulloso de participar en ‘La Cacería’”.

“Me emociona que la gente hasta el día de hoy tiene ciertos referentes. Me fui de TVN como hace seis años”, añadió, según consignó Página 7.

Posteriormente, Melo reaccionó sorprendido al ver una imagen del personaje Peter O’ Kelly, al que encarnó en el año 1995 en la teleserie “Estúpido cupido”, y el cual recordó de manera crítica.

“Era Estúpido Cupido, pensé que era mi debut y despedida, porque para mi gusto fue de lo peor que he hecho en la tele”, expresó.

Asimismo, planteó que “fue la primera teleserie (que hice) en TVN, hice una cosa chiquitita en el 13, tiene que haber sido en 1995… qué mal. Éramos buenos para (bromear), se generaban estas comuniones durante mucho tiempo, más encima con viajes”.

“Peter O’ Kelly fue un personaje de Estúpido Cupido que yo no me acomodé, no lo supe hacer”, sostuvo.

Por último, reflexionó que “es como cuando hay personajes que te quedan con la camisa perfecta. Peter O’ Kelly no fue una camisa, fue muy incómodo hacerlo”.