“Fue completamente egoísta”: Asesino de John Lennon revela el motivo del crimen 45 años después

El asesino de John Lennon, Mark David Chapman, volvió a referirse a los motivos por los que mató al mítico cantante el 8 de diciembre de 1980.

El medio New York Post dio a conocer que Chapman declaró ante una junta de libertad condicional el pasado mes de agosto, y revelaron parte de sus palabras.

“Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad”, señaló el sujeto ante la junta, según consignó el citado medio.

La motivación para cometer el crimen

A la vez, de acuerdo al acta, manifestó que “mi crimen fue completamente egoísta”.

Respecto a por qué cometió el crimen, admitió que “para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo”.

“Esa mañana del 8 (de diciembre de 1980), lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”, añadió.

Por su parte, sobre Lennon señaló que “él era un ser humano”, y dirigiéndose a la familia y los fans del artista, agregó: “Me disculpo por la devastación que les causé, la agonía que debieron sufrir”.

“No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó. No me interesa en absoluto ser famoso. Que me encubran. Ya no quiero ser famoso, punto”, sentenció.

Pese a su declaración, la junta de rigor rechazó nuevamente la solicitud de Chapman para recibir la libertad condicional, concluyendo que el hombre carece de “remordimiento genuino o empatía significativa”, y ahora podrá volver a solicitarla en 2027.