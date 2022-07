Gabriel Arias: “Esperaba esto hace 8 meses, ahora competiré por el arco de Racing”

La rotura de la rodilla izquierda ya quedó en el pasado para Gabriel Arias. El portero argentino-chileno volvió a atajar en el arco de Racing de Avellaneda en el partido de Reserva contra Newell’s Old Boys en el predio Tita Matussi, que terminó en empate a 4.

Tras el cotejo, el golero expresó: “No ayudé mucho a los chicos. Negativo los goles, pero contento por volver a jugar, me estuve preparando para eso”.

Además, comentó en TyC Sports: “Todavía falta, era el primer partido, pero contento por volver a jugar. Esperaba esto hace 8 meses, así que feliz por sumar minutos. Agradecer a los chicos que me dieron la oportunidad de jugar con ellos”.

“Estoy contento de poder volver a jugar, es lo que más me gusta, me pone feliz. Muchas cosas pasan por la cabeza, tenía incertidumbre de mis sensaciones, si tendría miedo por la lesión que tuve. Pero no sentí nada, no tuve limitaciones, eso me deja contento por los 90 minutos que jugué”, añadió.

También, sostuvo: “Después de la operación estuve 40 días en Neuquén, muchos años que no vivía eso, se me hizo más fácil por estar con la familia. Además la gente del club estuvo encima de mí día a día, estaba fastidioso, quería volver y me calmaban”.

Sobre sus opciones, dijo: “Primero debo agarrar ritmo, cuando esté a la par trataré de competir por el arco de Racing, hay que trabajar mucho para estar bien y jugar ahí”.