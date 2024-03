Gareca confirma a Bravo como titular ante Albania y explica el llamado de Brereton

Ricardo Gareca ya palpita el duelo de este viernes a las 16:45 horas ante Albania en Parma, Italia, en lo que será su debut como entrenador de la selección chilena, y el primero de los dos amistosos de La Roja en esta fecha FIFA de marzo.

Durante este jueves, el técnico argentino brindó la tradicional conferencia de prensa previa al encuentro, y confirmó en su conversación con los medios que Claudio Bravo será titular en el arco, en desmedro de Brayan Cortés, quien venía siendo estelar en la era de Eduardo Berizzo.

“Puede ser que haya rotación de arqueros, que vea a los tres, lo iremos viendo. Participará Claudio, quiero verlo, está en óptimas condiciones, darle los minutos que no está teniendo en su club”, expresó el “Tigre”.

Asimismo, comentó respecto a Bravo que “es un líder, como se comunica y habla, asume su experiencia y es muy ubicado en sus conceptos. Él y Alexis, que es otro de los referentes, se ven muy bien, muy conectados con el grupo”.

Además, el trasandino explicó la convocatoria de Ben Brereton, quien en un principio quedó fuera de la nómina, pero finalmente fue citado debido a las bajas de algunos jugadores por lesión. A la vez, se refirió a la “tarea” que le dejó al chileno-inglés, acerca de aprender a hablar español.

“Siempre fui claro en los conceptos, estoy seguro, si hay distintas interpretaciones no es algo mío. Ahí no puedo hacer nada. Me interesa que cada vez se ocupe más de hablar español por la convivencia dentro y fuera del juego, pero eso no lo condiciona para una convocatoria. Dado las lesiones veíamos bien que tuviese esta posibilidad”, indicó.

También, agregó que “tuve una charla personal con él y siempre con traductor, él está captando, aprendiendo, entiende, pero no lo habla. Hay que hablarle muy despacio, en el fútbol en general no se hace así, por eso es muy importante que cada vez esté más preparado en ese aspecto (idioma)”.