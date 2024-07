Gissella Gallardo desmiente a Gala Caldirola por dichos sobre su relación con Pinilla: “Sus tiempos no me calzan”

La exesposa de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, estuvo invitada al reciente capítulo del programa de TV+, “Sígueme”, y en medio de su participación en el espacio televisivo, desmintió los dichos de Gala Caldirola acerca de la relación de esta última con el exfutbolista.

Concretamente, en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, Caldirola confesó que tuvo un romance durante un año con el actual comentarista deportivo.

Bajo este contexto, según consignó La Cuarta, Gallardo planteó que “a ver, recapitulando. Yo no la conozco a ella, nunca la he visto ni en persona, nada. Tampoco podríamos ser amigas, porque somos muy distintas, tenemos distintos valores, la forma de ella no la comparto (…). No creo que haya sido una persona que le haya hecho bien a Mauricio”.

En la misma línea, acerca de las declaraciones de Gala, indicó que “sus tiempos no me calzan, porque ella habló de que habían estado un año en relación”.

“La verdad es que esto fue el primer año que yo me separé. Yo me separé a fines de marzo (de 2023) (…) y a las dos semanas supuestamente empieza esta relación con ella, cosa que, por lo menos yo no creo que haya sido así, porque nosotros con Mauricio el primer año siempre tratamos de volver y de arreglar las cosas. Entonces, no me calza”, añadió.

A la vez, el panelista Michael Roldán le preguntó si creía que Gala estuvo con Pinilla cuando el exjugador aún estaba con ella, algo que Gissella descartó. Además, mencionó que “ella ahora cuenta, por lo que me ha llegado, yo no veo el reality ni nada, ella habla de que estuvieron un año en relación. Y yo eso lo desmiento”.

“Efectivamente yo sí estaba separada cuando ellos se conocieron, pero por lo que da a entender ella, es que a las dos semanas que nos separamos habrían empezado esta relación, cosa que me causa un poco de duda (…). ¿Cómo vas a tener una relación y te vas a quedar una semana en la casa de tu señora? ¿Tú lo aguantarías?”, sostuvo.

Por último, respecto a los motivos de su ruptura con Pinilla, expresó que “no nos separamos por falta de amor (…) fue por un tema de desgaste, por malas intenciones de otras personas, sobre todo porque nos estábamos alejando mucho (…) Él se retiró, estaba trabajólico, nos cambiamos de casa, no coincidíamos en los horarios”.