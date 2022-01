Gobernador de Arica pide a La Moneda adoptar medidas urgentes para revertir clima de inseguridad

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, hizo un desesperado llamado a La Moneda para que concurra de manera urgente a la puerta norte del país para que adopte las medidas tendientes a revertir el clima de inseguridad que se vive en la zona, que se ha incrementado, dijo, con la presencia de verdaderas organizaciones criminales llegadas desde el exterior.



Jorge Díaz realizó estas declaraciones en entrevista con Radio Cooperativa, oportunidad en la que destacó que, sin ánimo de estigmatizar a los extranjeros que pretenden instalarse en Chile, resulta imposible desvincular este aumento de la actividad delictual con la presencia masiva y creciente de migrantes indocumentados, quienes han hecho ingreso al país por pasos no habilitados.

Agregó que el problema se agudizó –acusó-con el abandono de autoridades centrales que se olvidaron de realizar su trabajo, que es gobernar hasta el último día de su mandato.



“Nunca ha habido tantos homicidios como ahora”, declaró. Afirmó que, solo en lo que va del año, “ya se han producido 5 homicidios, cifra que históricamente se alcanzaba a lo largo de todo un año. Cinco asesinatos, ¡y todavía no completamos un mes!”, subrayó. “El tipo criminológico ha variado” con la llegada de extranjeros, añadió.



“Curiosamente, las personas que se detectan y están procesadas por este tipo de delitos son extranjeros. No se trata de que nosotros queramos mezclarlos (migrantes y delincuentes), pero la evidencia policial demuestra que hay personas extranjeras vinculadas”, aseveró Díaz.



Asimismo, la autoridad regional se preguntó: “¿Qué debemos esperar los ariqueños? ¿Seguir con esta sensación de inseguridad que, derechamente, es un temor fundado a la muerte a sangre fría en las calles?”, por lo que exigió al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que acuda a Arica para ponerse al corriente de la gravedad del descontrol fronterizo.



“Es necesario que el resguardo fronterizo no dependa de la capacidad regional. Porque actualmente eso pasa. Arica y Parinacota no tienen en promedio más carabineros ni más PDI que el resto de las regiones del país, pero tenemos que resguardar 2 pasos fronterizos que no son de Arica, son de Chile”, agregó.



“A octubre del año existían aproximadamente 1.400 decretos de expulsión y sólo se habían podido materializar 28. ¡Cerca de 950 no se habían podido siquiera notificar! O sea, no se les hallaba, ya les habían perdido la pista. Eso habla de un descontrol”, señaló.



Aunque se declaró un tanto distante de medidas que apuntan a limitar las libertades, como podría ser un Estado de Excepción Constitucional, el gobernador Díaz pidió el apoyo de efectivos militares para resguardar los 80 kilómetros de frontera en su región, al tiempo que se declaró de acuerdo con la protesta realizada por su homólogo del Iquique y Tarapacá, José Miguel Carvajal.



“Cuando hemos visto que la crisis migratoria ha ido incrementándose, efectivamente hay un abandono, un abandono de funciones, de responsabilidades. Pero eso no significa que tenemos que estar 40 días más en abandono”, concluyó.