Home Nacional "gobierno dice que entregará la araucanía a la próxima administrac..."

Gobierno dice que entregará La Araucanía a la próxima administración casi sin violencia

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en diálogo con Radio Agricultura, dijo que “entonces encontramos una Región de la Araucanía en emergencia, ya que está tan de moda el concepto. La Macrozona es más segura, prospera, redujo su desempleo por bajo el promedio nacional. Está en siete coma y algo. Redujo la pobreza multidimensional y dejó de estar en el último lugar de la pobreza multidimensional. De hecho, hoy día está en el sexto lugar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gobierno dice que entregará La Araucanía a la próxima administración casi sin violencia

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, realizó un balance de lo que ha sido la actuación del Gobierno en la Región La Araucanía y destacó que le entregarán la zona a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”.

“Me ha tocado llevar los cuatro años de esta agenda de gobierno. De hecho, partí en Interior después de un paso en falso que dimos como gobierno en la zona”, reconoció en diálogo con Radio Agricultura, en alusión al fallido ingreso de la exministra del Interior (Izkia Siches) a Temucuicui.

El subsecretario destacó que la región estaba “en un colapso”, hoy “hay diálogo, inversión y una mejora sustantiva, un 80% menos de violencia rural es un dato que usted no puede negarlo en ninguna parte”.

“Encontramos una Región de la Araucanía en emergencia”

“Entonces encontramos una Región de la Araucanía en emergencia, ya que está tan de moda el concepto. La Macrozona es más segura, prospera, redujo su desempleo por bajo el promedio nacional. Está en siete coma y algo. Redujo la pobreza multidimensional y dejó de estar en el último lugar de la pobreza multidimensional. De hecho, hoy día está en el sexto lugar”, comentó Ramos

Aseguró que “eso no es por arte de magia. Eso es gestión de cuatro años de trabajo, donde nos metimos hasta el último rincón de la Araucanía a través del diálogo para que llegara la inversión”.

“Hay muchos dolores, muchas víctimas, mucho rezago, mucha violencia. Pero lo que sí puedes hacer es echar a andar por primera vez una ruta de Estado que pueda ser transitada por el gobierno siguiente. Eso es lo inédito que ocurrió ahora”, destacó el subsecretario del Interior.

Al ser consultado sobre si tenían pendiente entrar a Temucuicui, respondió que “el Estado no tiene problema para entrar a ninguna parte, a ninguna parte. Yo creo que esas son cosas que dicen personas que, a veces, no son de la región”.

“Desde hace muchísimas décadas, no teníamos un cambio de trayectoria en la dirección que llevaba la violencia, en la dirección que llevaba al desarrollo Hoy día es inversamente proporcional a cómo la encontramos. La violencia iba al alza. Con nosotros va a la absoluta extinción. La inversión iba a la baja. Ahora va en la absoluta alza”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
“Sería lindo”: Vidal se ilusiona con anotar un gol en ...

El volante de Colo Colo palpitó el duelo de este domingo ante Universidad de Chile y manifestó su deseo de poder marcar su primer gol oficial ante los azules. Además, abordó la posibilidad de que este sea su último Superclásico contra los azules en el Estadio Monumental.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Región del Biobío y su po...

La Región del Biobío amplía el mapa de los lugares turísticos en Chile con una gastronomía marcada por el mar, la herencia industrial penquista y una identidad culinaria que mezcla campo, costa y tradición urbana.

Leer mas
Nacional
Tribunal modifica cautelar a Jadue: deberá cumplir arr...

El fiscal Marcelo Cabrera señaló que “vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos en los próximos días”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/