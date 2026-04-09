Gobierno ingresará indicaciones al proyecto “Escuelas Protegidas” para ampliarlo a la educación superior

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, reiteró este jueves la condena del Gobierno a la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, Región de Los Ríos.

La portavoz confirmó, además, que ingresarán indicaciones al proyecto “Escuelas Protegidas” para ampliarlo a la educación superior, según consignó T13.

Sedini aseguró que lo sucedido con Lincolao “no nos va a intimidar, no va a cambiar nuestra agenda, no va terminar con el Gobierno en terreno, porque nos vamos a seguir preocupando de las urgencias que tiene Chile”.

“Lo que le ocurrió a la ministra le ocurre a miles de chilenos todos los días y como gobierno no vamos a descansar hasta recuperar el orden, la seguridad y el respeto”, agregó.

La secretaria de Estado manifestó que “la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público”.

Y por ello, esperan tener un apoyo transversal en el momento en que se discuta el proyecto “Escuelas Protegidas”, que la próxima semana estará en tabla. “Ahí vamos a ver en verde quienes están por proteger a nuestros niños y en rojo quienes están con los violentos”, afirmó.