Gremios del sector público se manifestaron por no ser parte de reajuste del 12%

Dirigentes de distintos gremios de trabajadores del sector público se manifestaron este miércoles, a raíz del reajuste de remuneraciones diferenciado en el que no fueron incluidos.



En la convocatoria, los profesionales acusaron un mal manejo del Gobierno en el tema, y emplazaron directamente al Presidente Boric a conformar una mesa de trabajo para que escuche sus demandas.



El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, dijo que “este reajuste discriminatorio, en el cual nos excluyen del 12%, dilapida la posibilidad de que las metas en estos rubros podamos cumplirlas en los próximos años (…) no estamos pidiendo que se aumenten los sueldos. Solamente que, en la práctica, no se nos sigan bajando. Porque en los últimos años, lo que se nos ha incrementado es muy por debajo del IPC, sobre todo este año”.



“Queremos hacerle un llamado al Presidente de la República a que considere esto: la mejor salud y la mejor justicia en nuestro país la tenemos que construir con recursos. Y esos recursos deben ir destinados a la infraestructura, a insumos, pero por supuesto para remunerar adecuadamente a sus profesionales”, indicó.



Afirmó que “si en su discurso, y también en su convicción está defender la salud pública, la justicia y la seguridad en nuestro país, tiene que considerar justamente un reajuste igual para todos los profesionales que trabajamos en estas dos áreas (…) Estamos totalmente disponibles para sentarnos a conversar con usted o con quien estime conveniente”.



Asimismo, Meza indicó que “¿qué va a hacer él (Boric) cuando quiera solicitar especialistas de la salud o de la justicia que quieran trabajar en los lugares más apartados para solucionar las prioridades de nuestro país? a través de este desincentivo le va a costar conseguir esos profesionales”.



En tanto, Francisco Bravo, de la Asociación de Fiscales, sostuvo que “no hemos llegado al sector público para hacernos ricos. Por el contrario, fue para servir al país desde nuestras distintas áreas. Y lo que hemos recibido de parte del Gobierno, particularmente del Ministerio de Hacienda, es una señal en el sentido contrario, de desincentivo para los profesionales calificados”.



“Nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el Gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada, y que nos estigmatice en este sentido”, dijo, y añadió que el mensaje del Ejecutivo “es que nosotros no importamos, y que en definitiva no importa la salud, no importa la justicia, y que no importa la seguridad”.



En la misma línea, Bravo llamó al Presidente Boric a que “intervenga directamente para reparar esta situación del todo injusta, y que todos los trabajadores del sector público -sin discriminación- tengan el reajuste del 12%”.



“Lamento que las autoridades falten a la verdad. Ayer la ministra del Trabajo señaló respecto a los fiscales que iba a haber una mesa en mayo para resolver el problema. Eso es falso, la mesa de mayo no tiene que ver con las remuneraciones de los fiscales, tiene que ver con incentivos, con dotación, a propósito de que la Subcomisión Mixta del Congreso hace un mes atrás rechazó el presupuesto del Ministerio Público y no había ni siquiera tenido una propuesta de aumento de dotación”, agregó.



Mariluz Lozano, del Colegio de Cirujanos Dentistas, añadió que “el Gobierno no está respetando nuestro trabajo, no nos considera. Esto no es un aumento salarial, este problema tiene que ver con muchas familias de Chile que han sido afectadas por un tema económico”.



“Nosotros queremos el mismo trato por igual. También somos del sector público. (…) Estamos hablando de familias, entre ellas muchas mujeres que se hacen cargo de forma completa de una familia”, acotó Lozano, mientras que pidió a Boric que “nos incluya en una mesa de trabajo”.



Por su parte, Patricio Aguilar, de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, señaló que “se hace una distinción lamentable y odiosa. Hay un 89% de nuestros colegas del sector público que van a ver reajustados sus sueldos en un 12%, pero hay que considerar que un 11% de nosotros no vamos a acceder a ese reajuste, y nos van a otorgar un bono de $264 mil, que es muy por debajo de lo que el reajuste corresponde”.



“Hemos postulado a estos cargos con propiedad, nos hemos perfeccionado, hemos buscado dar nuestros mejores servicios al sector público con exclusividad (…) Lamentamos que esto parezca un hecho político. Porque no hay una justificación real de no darle al 11% restante este reajuste. Porque es, de alguna manera, tratar de disminuir las brechas”, mencionó.



Y solicitó al Gobierno y a las autoridades a “que se respete, que se incorpore al 100% de los trabajadores públicos con el reajuste del 12% que se está ofreciendo, y no hacer esta distinción de funcionarios públicos de primera categoría con otros de segunda categoría”.



La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, expuso que “estamos siendo discriminados por tener una remuneración que no es millonaria como el Gobierno lo ha querido hacer ver. Somos parte de la clase trabajadora, y somos parte de los equipos de salud y de los equipos del sector público que han estado dando la cara en primera línea, sobre todo en tiempos tan duros como ha sido la pandemia”.



“Y ni siquiera este reajuste alcanza a hacernos recuperar el poder adquisitivo. Las cifras más amigables, señalan que este año la inflación va a ser por sobre un 13%. Eso significa que estamos todos perdiendo parte de nuestro poder adquisitivo, y eso es injusto”, declaró.