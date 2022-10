Guardia de seguridad acusa a Pablo Aránguiz de agresión y amenazas: denuncia que le pegó con una manopla o pistola

Un nuevo hecho extra futbolístico golpea a Universidad de Chile, ad portas del encuentro de este miércoles ante Unión Española, por las semifinal de ida de Copa Chile.

Un guardia de seguridad denunció ante las cámaras de “CHV Noticias” que el volante Pablo Aránguiz lo agredió y le lanzó amenazas de grueso calibre, en el contexto de un evento nocturno que tuvo lugar durante la madrugada del lunes.

El afectado, quien prefirió mantener su identidad en reserva, dijo que se encontraba persiguiendo a un sujeto que había dañado unas motos estacionadas en el lugar, cuando apareció el futbolista en un automóvil blanco, ingresando por un lugar que no correspondía.

“‘Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón’ me dijo”, comenzó diciendo el guardia, quien agregó que “este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos'”.

Inmediatamente después, de acuerdo con el relato de la víctima, Aránguiz le propinó un golpe con un objeto contundente, que según él “fue una manopla o con la cacha de una pistola”. Producto de esto, debió ser trasladado a la Mutual de Seguridad de Estación Central y fue dado de alta recién a las 9 de la mañana.

“Te mentiría si dijera que alguien de su grupo se metió y me agredió. Él solo fue el que hizo esto. (…) no sentí miedo con este muchacho, porque para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera (por su) vocabulario y amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado”, complementó el hombre, quien hizo la denuncia ante Carabineros por amenazas de muerte y lesiones graves.