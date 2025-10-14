Hamás entrega otros cuatro cuerpos de rehenes fallecidos a la Cruz Roja en Gaza

Hamás entregó este martes otros cuatro cuerpos de rehenes fallecidos a la Cruz Roja en la Franja de Gaza.

Medios internacionales como la BBC detallan que los cuatro cadáveres serán trasladados a las fuerzas israelíes en el enclave palestino.

De confirmarse sus identidades, serían ocho los cuerpos que la agrupación islámica habría entregado a Israel como parte del acuerdo.

Sin embargo, aún quedarían otros veinte fallecidos en la Franja de Gaza que restan por ser devueltos.

Israel acusó a Hamás de violar el acuerdo por no haber devuelto todavía los cuerpos de todos los rehenes muertos que permanecen en el enclave.

Portales como The New York Times consignaron que las autoridades israelíes “se enfurecieron” luego de que la agrupación palestina entregara el lunes sólo cuatro cadáveres.

El acuerdo de alto el fuego, diseñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contemplaba la liberación de 20 rehenes vivos (efectuada ayer) y la entrega de los cuerpos de todos los cautivos fallecidos.

Por su parte, Trump advirtió este martes a Hamás que, si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma “rápida” y a la fuerza.

El mandatario sostuvo además que Hamás, “al más alto nivel, a través de mi gente,” le aseguró que cumplirán con el compromiso de desarme.

Trump afirmó ante la prensa en la Casa Blanca, durante un encuentro con su homólogo argentino Javier Milei, que si no entregan las armas “nosotros se las quitaremos” y advirtió:

“Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando”.