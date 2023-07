Hassler dejó sin efecto el convenio suscrito con la Fundación Urbanismo Social

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), aclaró que la municipalidad que lidera dejó sin efecto el convenio suscrito con la Fundación Urbanismo Social, que ha sido cuestionada en los últimos días por sus vinculaciones con la Seremi de Vivienda de la Región del Maule.



La transferencia de recursos –se indicó-se realizaría en el marco del proyecto “diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717 – 2725”, por el cual se enviarían $121.922.433 a la mencionada ONG en cuatro etapas.



Según indica un documento al que tuvo acceso Radio Biobío, el acuerdo se realizó el 22 de marzo del 2023 entre la “Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su Alcaldesa, Irací Luiza Hassler Jacob y la Fundación Urbanismo Social, representada por su Director Ejecutivo, Camila Ramírez Gacitúa”.



Sin embargo, desde el municipio afirmaron que el convenio surgió el 18 de marzo de 2021, bajo la gestión del exalcalde Felipe Alessandri. No obstante, no se explicó por qué se redactó un nuevo texto en 2023, así como tampoco las razones que llevaron a echar pie atrás a la idea.



Acorde a lo señalado en el Servicio de Impuestos Internos (SII), los giros de Urbanismo Social -que datan de 2010- abarcan “consultoría de gestión” y “actividades de otras asociaciones”. Eso sí, el 5 de abril de 2021 -un mes después de firmado el acuerdo- pidieron ampliarlo a “actividades de asistencia social sin alojamiento”.



A propósito de lo anterior, el senador Fidel Espinoza (PS) aseguró mediante su cuenta de Twitter este lunes que “Urbanismo Social recibía millonarios recursos no solo del Minvu, sino también de gobiernos egionales, Instituciones públicas como el Fosis. Pero ojo!! También de municipios. Irací Hassler Alcaldesa de Stgo le aportó más de 120 millones. Se pasaron!!”.



“Estimado senador, está equivocado. En esta administración no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha Fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio”, respondió la jefa comunal.

