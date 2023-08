Helhue Sukni cuenta que terminó en una clínica tras sufrir doloroso accidente: “No dormí en toda la noche”

Preocupación generó entre sus miles de seguidores la reconocida abogada, Helhue Sukni, quien en las últimas horas y a través de sus redes sociales, reveló que sufrió un doloroso accidente por el que terminó en una clínica.

La mujer de 57 años, por medio de sus historias de Instagram, publicó un video desde la Clínica Alemana, y detalló que una caída le produjo una compleja lesión en una de sus manos.

“Amigos, acá en la clínica Alemana porque ayer me caí, les conté, y no dormí en toda la noche. No sé si tengo un esguince”, manifestó de entrada.

En la misma línea, señaló que “me acaban de ver y dicen que puede ser fractura”, y mientras mostraba su mano, indicó que “me siento como el ho… y me duele mucho”.

Además, inesperadamente realizó una particular reflexión en torno a las razones por las que votó por el Presidente Gabriel Boric, al sostener que “¿Saben por qué voté por Boric? Porque esto mismo le puede estar pasando a una mujer de 57 años, no puede venir a una clínica a que la atiendan de inmediato”.

“Por eso voté por Boric, pero ojalá que Boric arregle la hue… y la arregle de verdad”, sentenció.