Home Nacional "hombre recibió impacto de bala en la cabeza en lo barnechea y est..."

Hombre recibió impacto de bala en la cabeza en Lo Barnechea y está en riesgo vital

Según antecedentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 18:00 horas, cuando desconocidos atacaron a la víctima en plena vía pública, específicamente en la intersección de las calles Senda 8 y Dos Norte, en el sector de Cerro 18.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Las autoridades investigan el homicidio frustrado de un hombre en la comuna de Lo Barnechea, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y se encuentra en riesgo vital.

Según antecedentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 18:00 horas del lunes, cuando desconocidos atacaron a la víctima en plena vía pública, específicamente en la intersección de las calles Senda 8 y Dos Norte, en el sector de Cerro 18.

El fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, informó en un punto de prensa que el hombre, adulto, chileno y con antecedentes penales, “recibe al menos un impacto balístico en su cráneo, lo cual lo mantiene en este momento en riesgo vital”, recogió Emol.

Pía Molina, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que “por la evidencia que se encontró en el sitio de suceso, podríamos hablar de que fue más de un disparo” percutado en el ataque.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada inicialmente al Centro de Salud Familiar (CESFAM) Lo Barnechea, para luego ser derivada a la Clínica Los Andes.

Respecto a la gravedad de la herida, Molina explicó que “la víctima en este momento se encuentra con riesgo vital, es una lesión que tiene en su zona craneal, que es altamente de riesgo vital”. Además, indicó que el estado de salud del afectado no sería compatible con la vida.

Las autoridades continúan investigando el móvil del crimen e intentan establecer con precisión la dinámica del hecho.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Regresa la lluvia: anuncian precipitaciones y bajas te...

El meteorólogo Elio Brufort explicó a Emol que se trata de “una baja segregada que va a llegar entre el día 5 y el 6 de noviembre, el día jueves, y las precipitaciones deberían estar desde la mañana hasta la tarde del día jueves”.

Leer mas
Internacional

Perú rompe relaciones con México por dar asilo a exmin...

“El gobierno de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación”, reza un breve mensaje en la red social X de la Presidencia del país.

Leer mas
Nacional

Los 8 candidatos presidenciales participan en el debat...

Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (PRep.), Eduardo Artés (Ind.), Evelyn Matthei (UDI) y Harold Mayne-Nicholls (Ind.) participan desde las 8 horas en la instancia que será transmitida por todas las radios asociadas y sus canales digitales. Una de las novedades es que no podrán usar celulares ni dispositivos electrónicos.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/