Hombre recibió impacto de bala en la cabeza en Lo Barnechea y está en riesgo vital

Las autoridades investigan el homicidio frustrado de un hombre en la comuna de Lo Barnechea, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y se encuentra en riesgo vital.

Según antecedentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 18:00 horas del lunes, cuando desconocidos atacaron a la víctima en plena vía pública, específicamente en la intersección de las calles Senda 8 y Dos Norte, en el sector de Cerro 18.

El fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, informó en un punto de prensa que el hombre, adulto, chileno y con antecedentes penales, “recibe al menos un impacto balístico en su cráneo, lo cual lo mantiene en este momento en riesgo vital”, recogió Emol.

Pía Molina, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que “por la evidencia que se encontró en el sitio de suceso, podríamos hablar de que fue más de un disparo” percutado en el ataque.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada inicialmente al Centro de Salud Familiar (CESFAM) Lo Barnechea, para luego ser derivada a la Clínica Los Andes.

Respecto a la gravedad de la herida, Molina explicó que “la víctima en este momento se encuentra con riesgo vital, es una lesión que tiene en su zona craneal, que es altamente de riesgo vital”. Además, indicó que el estado de salud del afectado no sería compatible con la vida.

Las autoridades continúan investigando el móvil del crimen e intentan establecer con precisión la dinámica del hecho.